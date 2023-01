Una receta para el desastre: la negligencia militar rusa que provocó sus numerosas bajas en el campo de batalla

Un soldado muerto en las afueras de Kharkiv (REUTERS/Maksim Levin/File Photo)

Los altos mandos del ejército ruso fueron objeto de un escrutinio cada vez mayor el miércoles a medida que surgían más detalles sobre cómo al menos 89 soldados rusos, y posiblemente muchos más, murieron en un ataque de artillería ucraniano contra un solo edificio.

La escena del fin de semana pasado en la ciudad de Makiivka, en el este de Ucrania, controlada por Rusia, donde los soldados estaban estacionados temporalmente, parece haber sido una receta para el desastre. Según los informes, cientos de soldados rusos estaban agrupados en un edificio cerca de la línea del frente de la guerra, bien dentro del alcance de la artillería de precisión enemiga suministrada por Occidente, posiblemente sentados cerca de un almacén de municiones, y tal vez ayudando sin saberlo a las fuerzas de Kyiv a concentrarse en ellos.

Fue uno de los ataques individuales más mortíferos contra las fuerzas del Kremlin desde que comenzó la guerra hace más de 10 meses y el mayor número de muertos en un solo incidente reconocido hasta ahora por cualquiera de las partes en el conflicto.

Las fuerzas armadas de Ucrania afirmaron que el ataque mató a unos 400 soldados rusos movilizados alojados en el edificio de una escuela de formación profesional en Makiivka. Unos 300 más resultaron heridos, alegaron las autoridades. No fue posible verificar las afirmaciones de ninguno de los bandos debido a los combates.

El ejército ruso trató de culpar a los soldados por sus propias muertes. El teniente general Sergei Sevryukov dijo en un comunicado el martes por la noche que las señales de sus teléfonos permitieron a las fuerzas de Kyiv “determinar las coordenadas de la ubicación del personal militar” y lanzar un ataque.

Emily Ferris, becaria de investigación sobre Rusia y Eurasia en el Royal United Services Institute de Londres, dijo a The Associated Press que es “muy difícil de verificar” si la señalización de los teléfonos celulares y la geolocalización fueron los culpables del ataque preciso.

Señaló que los soldados rusos en servicio activo tienen prohibido usar sus teléfonos, exactamente porque ha habido muchos casos en los últimos años en los que se han utilizado para atacar, incluso por ambos lados en la guerra de Ucrania. El conflicto ha hecho un amplio uso de la tecnología moderna.

Trabajadores retiran los escombros de un edificio destruido usado como alojamiento temporal para soldados rusos, decenas de los cuales murieron en un ataque con misiles ucranianos, en Makiivka, en Ucrania controlada por Rusia. 4 de enero de 2023 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

También señaló que culpar a los propios soldados era una “narrativa útil” para Moscú, ya que ayuda a desviar las críticas y dirigir la atención hacia la prohibición oficial de los teléfonos móviles.

El presidente ruso, Vladimir Putin, también trató de hacer avanzar la conversación, ya que participó a través de un enlace de video en una ceremonia de despedida el miércoles para una fragata equipada con los nuevos misiles hipersónicos de la marina rusa.

Putin dijo que los misiles Zircon que transportaba la fragata Almirante Gorshkov eran un “arma única”, capaz de volar a nueve veces la velocidad del sonido y con un alcance de 1.000 kilómetros. Rusia dice que los misiles no pueden ser interceptados.

El ataque de Makiivka parecía ser el último golpe al prestigio militar del Kremlin en su lucha por avanzar en la invasión de su vecino en medio de una exitosa contraofensiva ucraniana.

Pero Ferris, el analista, dijo que “debería haber un poco de precaución al apoyarse demasiado en este (ataque) como una señal de la debilidad del ejército ruso”.

A medida que se filtraron los detalles del ataque en los últimos días, algunos observadores detectaron negligencia militar en la raíz de tantas muertes.

Funcionarios de inteligencia del Reino Unido dijeron el miércoles que las prácticas militares “poco profesionales” de Moscú probablemente eran en parte culpables de la alta tasa de bajas en las tropas.

“Dada la extensión del daño, existe una posibilidad realista de que las municiones estuvieran almacenadas cerca del alojamiento de las tropas, que detonaron durante el ataque, creando explosiones secundarias”, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en una publicación de Twitter.

En la misma publicación, el ministerio dijo que el edificio alcanzado por los misiles ucranianos estaba a poco más de 12 kilómetros de la línea del frente, dentro de “una de las áreas más disputadas del conflicto”, en el Donetsk parcialmente ocupado por Rusia.

Foto tomada de un video del misil hipersónico Zircon disparado desde la fragata Admiral Gorshkov en el Mar de Barents (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

“El ejército ruso tiene un historial de almacenamiento inseguro de municiones desde mucho antes de la guerra actual, pero este incidente destaca cómo las prácticas poco profesionales contribuyen a la alta tasa de bajas de Rusia”, agregó la actualización.

El Ministerio de Defensa ruso, en una rara admisión de pérdidas, dijo inicialmente que el ataque mató a 63 soldados. Pero a medida que los equipos de emergencia revisaban los escombros del edificio, el número de muertos aumentó. El subcomandante del regimiento estaba entre los muertos.

Eso provocó renovadas críticas dentro de Rusia sobre la forma en que el Ministerio de Defensa está manejando la campaña militar más amplia.

Vladlen Tatarsky, un conocido bloguero militar, acusó a los generales rusos de “demostrar su propia estupidez e incomprensión de lo que sucede (entre) las tropas, donde todos tienen teléfonos celulares”.

“Además, en los lugares donde hay cobertura, el fuego de artillería suele ajustarse por teléfono. Simplemente no hay otras formas”, escribió Tatarsky en una publicación de Telegram.

Otros culpan a la decisión de estacionar cientos de tropas en un solo lugar. “La historia del teléfono celular no es demasiado convincente”, escribió el bloguero militar Semyon Pegov. “El único remedio es no albergar al personal en masa en grandes edificios. Simplemente no albergar a 500 personas en un solo lugar, sino repartirlas en 10 ubicaciones diferentes”.

Informes no confirmados en medios en idioma ruso dijeron que las víctimas eran reservistas movilizados de la región de Samara, en el suroeste de Rusia.

El Instituto para el Estudio de la Guerra vio en el incidente más evidencia de que Moscú no está utilizando adecuadamente a los reservistas que comenzó a llamar en septiembre pasado.

“Las fallas sistémicas en el aparato de generación de fuerza de Rusia continúan afectando las capacidades del personal en detrimento de la capacidad operativa rusa en Ucrania”, dijo el grupo de expertos en un informe el martes por la noche.

Ferris, del Royal United Services Institute, dijo que el ataque de Makiivka muestra que el ejército ruso está más interesado en aumentar su número de tropas, que en entrenarlas en habilidades para la guerra.

“Así es realmente como Rusia lleva a cabo gran parte de su guerra: abrumando al enemigo con volumen, con personas”, dijo. “La opinión del Kremlin, desafortunadamente, es que las vidas de los soldados son prescindibles”.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: