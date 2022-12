La incómoda conversación entre el premier Rishi Sunak y un indigente durante un evento de Navidad

El primer ministro británico fue criticado por sus preguntas

El primer ministro británico, Rishi Sunak, se enfrentó las críticas por su falta de contacto con la gente corriente, luego de que le preguntó a un indigente en un centro benéfico si “trabajaba en los negocios” y quería entrar en el sector financiero.

Sunak, exbanquero de Goldman Sachs y una de las personas más ricas de Reino Unido, estaba sirviendo el desayuno en un albergue para personas sin hogar en Londres el último viernes, cuando empezó a charlar con un hombre que se identificó como Dean.

“¿Trabajas en los negocios?”, le preguntó el primer ministro al hombre en un momento de la conversación, mientras le entrega un plato de salchichas, tostadas y huevos.

“No, soy un indigente. Realmente soy alguien sin techo”, respondió el hombre.

Angela Rayner, líder adjunta del opositor Partido Laborista, publicó en Twitter un fragmento del intercambio, calificándolo de “insoportable”, mientras que otro legislador laborista, Bill Esterson, calificó a Sunak de haber “perdido el contacto con la realidad”.

Su ascenso a la jefatura del gobierno británico en octubre convirtió a Sunak en el ocupante más rico del número 10 de Downing Street, en un momento en que el país se enfrenta a una crisis del costo de la vida.

Esta semana, el primer ministro hizo llamadas telefónicas sorpresa a diplomáticos y militares británicos de todo

Rishi Sunak también tuvo actos de Navidad con tropas en Estonia (Reuters)

el mundo para felicitarles por Navidad, informó el viernes su oficina.

Su incómodo intercambio con el indigente comenzó cuando el hombre preguntó a Sunak si estaba “arreglando la economía”.

Cuando el indigente le dice que le interesan los negocios y las finanzas, Sunak le responde que él también trabajaba en finanzas, antes de preguntarle: “¿Te gustaría dedicarte a eso?”.

“Sí, no me importaría”, responde Dean. “Pero, no sé, primero me gustaría pasar Navidad”.

Reino Unido también está siendo golpeado por una ola de protestas sociales de una magnitud que no se había visto en décadas. El gobierno, sin embargo, se muestra inflexible frente a los reclamos de los huelguistas.

(Con información de Reuters)

