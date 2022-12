Nepal deportó a Francia al asesino serial que inspiró la serie “La Serpiente”, Charles Sobhraj (REUTERS)

El asesino serial Charles Sobhraj fue dejado en libertad este viernes en Nepal para ser deportado a Francia.

Sobhraj cumplía una condena perpetua -que en Nepal es de 20 años- tras haber confesado el asesinato de varios turistas occidentales. Las autoridades creen que es responsable de al menos una veintena de muertes en Afganistán, India, Tailandia, Turquía, Nepal, Irán y Hong Kong -durante la década de 1970-, además del asesinato de mochileros estadounidesnses y canadienses.

Por esto último, fue detenido el 19 de septiembre de 2003 y puesto tras las rejas en 2004, en lo que fue su primera condena en una corte. Esta sentencia, cuyo fin estaba estipulado para el 18 de septiembre de 2023, se vio concluida este viernes luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su libertad por mala salud, buena conducta y haber estado detenido el 95% del tiempo pautado.

El órgano le dio un plazo de 15 días para salir del país.

Sobhraj, de 78 años, padece una cardiopatía, por lo que requiere de una cirugía a corazón abierto, según mencionó el tribunal. Su defensa había solicitado en reiteradas ocasiones que la corte interviniera ante esta situación y habían presentado varios recursos de ‘habeas corpus’ pidiendo clemencia.

Sobhraj padece una cardiopatía, por lo que requiere de una cirugía a corazón abierto y le fue otorgada la libertad antes de tiempo (REUTERS)

Tras su liberación, el asesino aseguró a la agencia de noticias AFP: “Me siento genial. Tengo mucho que hacer. Tengo que demandar a mucha gente, incluído el Estado de Nepal”. También, al ser consultado sobre si creía que había sido considerado erróneamente como un asesino en serie, afirmó que “sí”.

“Cuando me arrestaron, no había hecho nada. Soy inocente, no tengo nada de qué sentirme mal. Todo fue construido en base a documentos falsos”.

Por otro lado, comentó que “el juez escribió el veredicto sin haber llamado ni a un solo testigo y sin darme la posibilidad de presentar un argumento”.

Esto explica que, el pedido de sus abogados en el pasado, por un indulto presidencial.

Sobhraj abordó esta tarde un vuelo hacia París, con escala en Doha, acompañado de una caravana policial fuertemente custodiada que lo acompañó desde la Cárcel Central de Katmandú hasta el Departamento de Inmigración. Vestía un gorro de lana, abrigo azul y una mascarilla.

Sobhraj fue acompañado por una gran caravana policial hasta el momento de abordar su vuelo a París (REUTERS)

El boleto de avión fue comprado por un amigo y la embajada francesa en la capital se encargó de los documentos de viaje, comenzó su abogado, Gopal Siwakoti Chitan.

Antes del anuncio de su traslado, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés había indicado que el país lo recibiría si “se notificaba” una solicitud. “Francia estaría obligada a atenderla porque Sobhraj es un ciudadano francés”, explicó un portavoz ministerial.

Los asesinatos de Sobhraj inspiraron la serie “La Serpiente”, emitida en 2021 en una colaboración entre Netflix y la BBC. Su apodo deriva de su facilidad para disfrazarse y escapar fingiendo ser sus víctimas, una vez cometido el crimen.

Haciéndose pasar como comerciante de joyas, se hacía amigo de las víctimas, muchas de ellas mochileros occidentales, a quienes drogaba, robaba y mataba.

Mary Ellen y Barbara Smith son dos de las víctimas de Charles Sobhraj (AP)

El historial delictivo de Sobharj

Fue arrestado por primera ves en 1976 en India, donde pasó 21 años tras las rejas, salvo por un breve periodo en 1986 cuando escapó y fue capturado nuevamente en el estado costero de Goa. Fue liberado en 1997 y regresó a Francia pero en 2003 viajó a Nepal, donde un periodista detectó su presencia y ayudó a su arresto.

Al año siguiente, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la turista estadounidense Connie Jo Bronzich en 1975. Una década después fue declarado culpable del asesinado del compañero de Bronzich, un canadiense.

(Con información de AFP, AP y Europa Press)

Seguir leyendo: