ByteDance admitió que varios de sus empleados espiaron a periodistas de EEUU a través de datos de Tiktok. (REUTERS)

Empleados del gigante tecnológico chino ByteDance accedieron indebidamente a datos de usuarios de TikTok para rastrear a periodistas en un intento de identificar el origen de filtraciones de información a medios de comunicación, según admitió este jueves la empresa.

Los empleados de ByteDance accedieron a los datos como parte de un esfuerzo infructuoso por investigar las filtraciones de la compañía a principios de este año, y que tenían como objetivo identificar posibles conexiones entre un ex reportero de BuzzFeed, un periodista de The Financial Times y empleados de la compañía, se asegura en un correo electrónico del consejero general de ByteDance, Erich Andersen, al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

Los empleados consultaron las direcciones IP de los periodistas para averiguar si se encontraban en la misma ubicación que empleados sospechosos de filtrar información confidencial.

La revelación, de la que ya había informado el New York Times, podría aumentar la presión a la que se enfrenta TikTok en Washington por parte de los legisladores y el gobierno de Biden por las preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses.

Una fuente consultada aseguró que cuatro empleados de ByteDance implicados en el incidente fueron despedidos, dos de ellos en China y dos en Estados Unidos. Funcionarios de la empresa señalaron que estaban tomando medidas adicionales para proteger los datos de los usuarios.

El Congreso de EEUU tiene previsto aprobar esta semana una ley que prohíbe a los empleados del gobierno federal descargar o utilizar TikTok en sus dispositivos de propiedad estatal.

El Financial Times afirmó en un comunicado que “espiar a los reporteros, interferir en su trabajo o intimidar a sus fuentes es completamente inaceptable. Investigaremos esta historia más a fondo antes de decidir nuestra respuesta formal”.

La portavoz de BuzzFeed News, Lizzie Grams, indicó que la compañía estaba profundamente perturbada por el informe, diciendo que muestra “un flagrante desprecio por la privacidad y los derechos de los periodistas, así como de los usuarios de TikTok”.

Forbes informó el jueves que ByteDance había rastreado a varios periodistas de su compañía, incluidos algunos que antes trabajaban en BuzzFeed, “como parte de una campaña de vigilancia encubierta” destinada a descubrir el origen de las filtraciones. Randall Lane, director de contenidos de Forbes, lo calificó de “asalto directo a la idea de una prensa libre y su papel fundamental en una democracia que funcione”.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo en un correo electrónico separado a los empleados, que fue visto por Reuters, que tal “mala conducta no es en absoluto representativa de lo que sé que son los principios de nuestra empresa”.

Afirmó que la empresa “seguirá mejorando estos protocolos de acceso, que ya se han mejorado y endurecido significativamente desde que tuvo lugar esta iniciativa”.

Chew dijo que en los últimos 15 meses la compañía había estado trabajando para construir TikTok U.S. Data Security (USDS) para asegurar que los datos protegidos de los usuarios estadounidenses de la red social permanezcan en Estados Unidos.

“Estamos completando la migración de la gestión de datos de usuarios estadounidenses protegidos al departamento USDS y hemos estado cortando sistemáticamente los puntos de acceso”, escribió.

ByteDance también dijo que estaba reestructurando el departamento de Auditoría Interna y Control de Riesgos, y que la función de investigaciones globales se dividiría y reestructuraría.

