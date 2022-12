“Complejo de Rusia”: la admiración de Xi Jinping por Vladimir Putin que explica el apoyo chino pese a todo

Gramilla del estadio El Campín estará en mantenimiento durante dos meses: cómo afecta a Santa Fe y Millonarios

El principal escenario de Bogotá tuvo un particular año por la cantidad de eventos que soportó, no solo deportivos, también culturales. El escenario cerrará por dos meses y tendrá que estar listo para acoger las finales del Campeonato Suramericano Sub- 20 de fútbol y el inicio de la Liga Betplay