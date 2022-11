EEUU sancionó a entidades relacionadas con Rusia por liderar una red de sobornos en la industria minera de Guatemala

Vista general de las operaciones de una mina de níquel en el departamento de Izabal (Guatemala), en una fotografía de archivo (EFE/Esteban Biba)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes sanciones contra la participación rusa en el sector del níquel guatemalteco, según un comunicado.

Las sanciones apuntan a la Compañía Guatemalteca de Níquel ProNiCo y a Mayaniquel, filiales con sede en Guatemala de Solway Investment Group.

Como parte de la misma acción, el Tesoro también sancionó a Dmitri Kudryakov, que dirige las operaciones mineras de Solway en Guatemala, y a una ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk por liderar presuntamente tramas de soborno y corrupción.

“Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo”, reza el comunicado.

“Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”.

En línea con los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para contrarrestar la corrupción como una de las causas fundamentales de la migración desde el norte de Centroamérica, la acción del Tesoro de EEUU “demuestra aún más el compromiso continuo del gobierno de los EEUU de imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos para proteger el sistema financiero de los EEUU del abuso”.

La Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

La Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), la Compañía Procesadora de Niquel (ProNiCo) y Mayaniquel funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011. El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov, junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales. Además, Litviniuk llevó a cabo actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos.

Kudryakov y Litviniuk están designados de conformidad con EO 13818 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales , o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada,

(Con información de Reuters y US Department of The Treasury)

