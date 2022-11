Un niño de ocho años mató a una cobra a mordiscos en la India

El jovenindio identificado como Deepak

Un niño indio, identificado como Deepak, de tan solo ocho años, mató a una cobra adulta tras moderla desesperadamente, en una acción de defensa propia luego de haber sido atacado por la serpiente en la aldea de Pandarpadh en la región central de Chhattisgarh en India.

La cobra se había enredado alrededor del brazo del niño y le clavó los colmillos en la piel mientras él jugaba fuera de la casa de su familia.

En una batalla desesperante contra el dolor, Deepak sacudió eufóricamente su brazo pero no podía deshacerse del reptil, fue por ello que, bajo un estado de shock decidió darle una probada de su propia medicina y clavó brutalmente sus propios dientes en el cuerpo del animal, logrando matarla justo antes que le inyectara su veneno.

“La serpiente se enredó alrededor de mi mano y me mordió. Tenía mucho dolor”, dijo el joven Deepak al medio local, The New Indian Express.

“Como el reptil no se movió cuando traté de quitármelo de encima, lo mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante”, dijo.

Te puede interesar: Estado de vigilancia: el represivo sistema con el que Xi Jinping controla todo lo que hacen los ciudadanos chinos

Las mordeduras de serpientes son muy comunes en India, recientemente un estudio reveló que en 2019 más del 85 por ciento de las muertes por ataques de ese tipo, se registradon en ese país.

Una cobra de la India

Luego del incidente, los padres del niño lo llevaron de urgencia a un centro médico cercano donde lo mantuvieron bajo observación para asegurarse de que se recuperara con éxito.

Tras la realización de los estudios médicos, los doctores determinaron que se trató de una “mordida seca”, lo que significa que la cobra no liberó ningún veneno.

“Deepak no mostró ningún síntoma y se recuperó rápidamente debido a la mordedura seca cuando la serpiente venenosa ataca pero no libera veneno”, dijo un experto en serpientes a The New Indian Express.

Las mordeduras secas a menudo son administradas por serpientes adultas que tienen control total sobre el despliegue de veneno de sus glándulas.

La India es el país donde mas personas mueren por mordeduras de serpientes

Las serpientes usan veneno para matar a sus presas o cuando luchan contra depredadores peligrosos. Las mordeduras secas a menudo se dan cuando la serpiente está tratando de advertir o asustar a los animales, en lugar de matarlos.

El distrito de Jashpur, donde Deepak tuvo el incidente con la cobra, es famoso por la actividad de las serpientes, hay más de 200 especies de serpientes que viven en la región, según publicó el medio británico The Daily Mail.

El estudio reciente del que se hizo mención anteriormente, encontró que de las 63.000 personas que se estima que murieron por mordeduras de serpientes en 2019, 51.000 de los casos se registró en la India.

Seguir leyendo: