El mayor programa de formación de periodistas en Latinoamérica celebró su 50 aniversario

Pamplona, España, fue sede del VII Encuentro Internacional de antiguos alumnos del PGLA (Programa de Graduados Latinoamericanos), en el marco del 50 aniversario de su inicio.

El mayor programa de formación para periodistas en América Latina de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra fue cursado por 400 periodistas de 13 países distintos, entre 1972 y 1989.

El programa estaba financiado por la fundación alemana Aktion Adveniat de Ayuda al Desarrollo y se impartía de enero a junio, cada año. Durante ese tiempo de cursada, los participantes realizaban un trabajo de investigación aplicada, conocían los principales medios de comunicación y las tendencias informativas a nivel mundial.

El periodista chileno John Müller

Gracias a ello, la mayoría de los periodistas que participaron del curso trabajan hoy en medios de comunicación de sus países de origen o, inclusive, en otras naciones. Asimismo, muchos colaboran en la formación de comunicadores en más de 50 universidades de todas partes del mundo.

A pesar de que ya no se dicten las clases, los graduados mantienen este tipo de encuentros, que les permiten continuar en contacto e intercambiar experiencias profesionales. Este año, la convocatoria -que tuvo lugar entre el 12 y el 15 de octubre- congregó a más de 70 antiguos alumnos y más de una veintena de acompañantes.

Entre los antiguos alumnos estuvieron el brasileño Luis Fernando Silva Pinto, presidente de Idea Television Inc. en Maryland; la chilena Alejandra Pérez Lecaros, ex ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el mexicano Juan de la Borbolla, rector del campus de Guadalajara de la Universidad Panamericana entre 2008 y 2018; la panameña Lucy Molinar, ministra de Educación entre 2009 y 2014; la peruana Fabiola Morales, parlamentaria entre 2001 y 2011; el paraguayo Benjamín Fernández Bogado, fundador y director de los diarios 5 Días y El Independiente y de radio Libre; y los argentinos Darío del Arco, ex director de la agencia Diario y Noticias; y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, desde 2002.

Juan de la Borbolla, rector del campus de Guadalajara de la Universidad Panamericana entre 2008 y 2018

Al presente ya se han realizado seis de estas reuniones. Las anteriores fueron en Medellín en 1981, en Viña del Mar en 1985, en Buenos Aires en 1988, en Monterrey en 1993, en Guadalajara en 2017 y en Lima en 2019.

Durante la apertura de la ceremonia, la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, comentó: “Celebramos hoy un encuentro eterno, infinito, que os trajo a esta Universidad con el objetivo de salir al mundo a cambiarlo”. También, destacó la internacionalidad del programa y homenajeó a los profesores que formaron parte de él y que dieron su vida para permitir el desarrollo de la Facultad como un lugar significativo al servicio de la formación de los comunicadores.

Más tarde, intervino también el profesor del ISE Business School (Brasil) Carlos Alberto Di Franco, que pronunció la conferencia “El periodismo en tiempos de disrupción digital”. En esa línea, señaló que “la sociedad está viviendo un cambio cultural profundo que el periodismo debe afrontar con una actitud proactiva, de mirar hacia adelante y descubrir oportunidades”. Así, en base a los cambios que plataformas como Facebook, Twitter y el mismo Internet proponen al periodismo, agregó que “hemos de tomar protagonismo en este cambio. La prensa de calidad es esencial y todo esto depende de nuestro coraje para entender nuevos contextos”.

Los graduados del PGLA fueron recibidos por la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu

Junto a estas exposiciones se llevaron a cabo mesas redondas y coloquios, de los que participó también la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburur, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Testimonios de los egresados del programa

José Luis Orihuela, alumno del PGLA y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra

José Luis Orihuela, que fue alumno del PGLA y, actualmente, se desempeña como profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, aseguró que el curso “fue posiblemente el acontecimiento más importante en la vida profesional, personal y emocional de prácticamente todos los que hemos cursado el programa”. Agregó también que “transformó nuestras vidas, nuestro modo de ver la comunicación y el periodismo, y nuestra forma de relacionarnos y entender Latinoamérica”.

Por su parte, el mexicano Juan de la Borbolla dijo que “fue la base de aspectos fundamentales de mi vida”. En tanto, el periodista chileno John Müller destacó que de no haber sido por esta oportunidad, “mi trayectoria hubiera sido distinta. La Universidad me permitió conocer a personas que luego fueron clave en mi vida profesional”.

