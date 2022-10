Dos periodistas de Infobae fueron distinguidas en la primera edición de los premios Voces que transforman

Las periodistas de Infobae reconocidas en la entrega de premios Voces que transforman, organizada por Amnistía Internacional. Hinde Pomeraniec, a la izquierda, y Luciana Peker, a la derecha, con sus corazones verdes y en el centro, Mercedes Funes, una de las figuras destacadas para la entrega de premios. Gustavo Gavotti

Anoche, en el Malba, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional realizó su primera edición de sus premios Voces que transforman, un evento que reconoció la valentía de 28 mujeres, entre ellas periodistas, comunicadoras, actrices e influencers por su labor destacada en favor de la lucha por la sanción de la ley de aborto legal, “en un contexto donde los discursos hostiles que han ganado y ganan protagonismo”.

Recibieron corazones verdes, los galardones de esta premiación, las periodistas de Infobae Hinde Pomeraniec, y Luciana Peker por su comprometida y sostenida labor en los medios en cuanto a diversidad y feminismos. La primera escribe en la Sección Cultura, es autora de Soy mi madre, soy mi hija, soy yo (Editorial Indie Libros) y fue una de las primeras organizadoras de Ni una menos. La segunda, es columnista de este medio, y es escritora especializada en género, autora de La Revolución de las hijas (Editorial Planeta). Por su parte, la periodista Mercedes Funes, autora del libro Feminista en falta y de la columna homónima en Infobae también fue convocada a la ceremonia para la entrega de premios. Funes es una de las periodistas fundadoras del movimiento Ni una menos, contra la violencia machista en 2015.

Las comunicadoras, periodistas y actrices distinguidas en esta primera edición de Voces que transforman en un escenario del Malba (Gustavo Gavotti)

Con una presentación en video dedicada a la trayectoria de cada una de ellas, también fueron distinguidas con el corazón diseñado por los artistas de Cabinet Óseo, como símbolo de su compromiso con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito: Dolores Fonzi, Thelma Fardin, el colectivo de Actrices Argentinas (Caro Violet, Melania Buero, Melisa Melcer, Nara Carreira, Alicia Muxo, Laura Azcurra), Julia Mengolini, Sol Ferreyra (“Sol Despeinada”), Claudia Piñeiro, Alejandra Flechner, Flor Freijo, Mariana Carbajal, Marina Abiuso, Ana Correa, Ingrid Beck, Mariana Iglesias, Noelia Barral Grigera, Silvina Molina, Soledad Vallejos, Marcela Ojeda, Florencia Alcaraz, Fabiana Taul (“Soberania Menstrual”), Candelaria Botto, Paula Giménez (“Yo Fermina”), Ro Ferrer, Carmen Amador, Laura Loncopán Berti, Mariana Romero y Gabriela Weller.

Y entre las personalidades que entregaron los premios, calurosamente aplaudidas por su activismo y participación, estuvieron Marta Alanis, Nelly Minyersky, Manu Mireles, Teresa Bo, Paloma Bokser, Ana Torrejón, Co Isla, Florencia Halfon Laksman y Mariela Belski.

Flor de la V estuvo a cargo de la conducción de esta primera edición (Gustavo Gavotti)

Esta edición de estreno, conducida por una emocionada Flor de la V, la sala del Malba se tiñó de verde. Las homenajeadas tuvieron como preferencia lucir en sus prendas el color simbólico de sus batallas y también de su triunfo. La conductora abrió el evento con un recorrido de todo lo ocurrido durante los años de lucha en pos de la sanción de la Ley 27610 de aborto legal en la Argentina, a casi dos años de haberse conquistado el reclamo histórico.

Al compartir su experiencia personal, a Flor de la V se le quebró la voz. “La primera vez que sentí que mi voz transformaba injusticias fue con la ley de Matrimonio Igualitario. Luego continuó con la ley de Identidad de Género. Con la ley de Aborto Legal me pasó algo personal: si esta ley hubiese existido, mi vida hubiese sido otra. Nunca pensé que iba a decir algo tan personal pero era tan importante que las personas puedan escuchar lo valiosa que es esa ley, por eso hoy quiero decir Sabina Báez presente”, dijo emocionada Florencia de la V en recuerdo de su mamá, muerta por un aborto clandestino.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina dijo espera que sean muchas más las ediciones de Voces que Transforman y que las homenajeadas solo fueron un grupo representativo de un grupo más grande que reconocen y valoran, que tuvo un rol preponderante cubriendo historias vinculadas a las diversidades y los feminismos. “La realidad es que esto surge en medio de un contexto de discursos de odio contra periodistas que trabajan temas de género y diversidad, que después de la despenalización y legalización del aborto, empezamos a ver desde Amnistía un ataque muy fuerte tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que no había pasado en un programa prime time de ataques y escraches muy contundentes contra editoras de género y periodistas que cubren especialmente género y diversidad”, explica sobre el tema que le preocupa a la organización de derechos humanos.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina (Gustavo Gavotti)

“En la Argentina hay que empezar a discutir el tema de los discursos de odio y cómo esto juega con la libertad de expresión. Es un tema que se está discutiendo en todo el mundo, es muy novedoso, pero por las redes sociales se ha intensificado y varias periodistas se han acercado a Amnistía Internacional con preocupación por estos ataques que reciben en redes, quienes tienen un impacto en su salud, psíquica, física, bastante complicado y nosotros de Amnistía decidimos que querernos distinguirlas por el trabajo que hicieron, tanto antes, durante de la despenalización y legalización del aborto, como después. Ahora siguen discutiendo el tema de género, manteniendo el tema en agenda, que es central para nuestra agenda de trabajo. Ellas son nuestras aliadas, porque difunden los casos, las historias, las que ponen el cuerpo, la cara”, enfatiza Belski.

La directora destaca que no son periodistas mujeres las que premiaron, sino las que tuvieron un rol muy central en lo que es la cobertura de temas muy complejos en lo que son las agendas de género y diversidad. “Hemos traído cuatro periodistas del interior, no solo hay porteñas. Vinieron de Tucumán, Salta, Córdoba, Río Negro. Ponen su cuerpo, su cara, su pluma y la padecen mucho en el interior”.

Luciana Peker, periodista de Infobae, elevando el corazón. (Gustavo Gavotti)

Dice Belski que estas amenazas existen hace mucho tiempo. “Luciana Peker, por ejemplo, que tiene una relación muy fuerte con el caso Thelma Fardin fue muy atacada. Ingrid Beck, Ana Correa, Florencia Alcaraz, todas periodistas que hicieron un informe muy cuestionado, fueron atacadas también. Las actrices cuando estaban defendiendo y apoyando el aborto, como Dolores Fonzi. O Thelma Fardin, que es muy atacada por su caso en particular”, detalla. Y agrega: “Amnistía lleva el caso Thelma Fardin. No somos las abogadas pero acompañamos y estamos cerca de ella y hacemos la comunicación del caso. Son todas mujeres que por denunciar una situación de violencia de género o por denunciar respecto a cuestiones de género y diversidad reciben ataques, amenazas de muerte, son escrachadas. El programa que tenía Viviana Canosa en A24, muchas de ellas han sido escrachadas, con nombre y apellido, su foto, durante todo el programa, incluso con noticias equivocadas. Cuando esto ya trascendió lo que era Twitter y las redes sociales nos empezó a preocupar, cuando encontramos canales de televisión que cuestionan las diversidades”.

Thelma Fardin recibió un reconocimiento exclusivo para ella, por fuera del colectivo de actrices (Gustavo Gavotti)

Y concluye la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina: “Estamos conectados con organizaciones con las que trabajamos derechos humanos, libertad de expresión, con la relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de derechos humanos pensando en llevar una audiencia sobre estos temas.E estamos muy preocupados. No tenemos la respuesta. Creemos que es un tema que empecemos a pensar y debatir, sobre la tensión entre la libertad de expresión y los discursos de odio, porque en países tan agrietados como la Argentina, tenés un partido opositor que dice que si me limitás la libertad de expresión es censura, y después tenés a todo este grupo vulnerable de personas que ven limitada su libertad de expresión por estos discursos de odio, por lo que termina pasando es que estas personas salen de las redes, terminan no participando. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de visita del derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión tiene límites y los discursos de odio, son un límite. No lo digo, yo. Lo dicen los tratados de Derechos Humanos”.

Hinde Pomeraniec cuenta sobre la posición que adoptó frente a políticas y debates públicos. El lugar que eligió a la hora de publicar e influir “El caso de la ley de aborto seguro y gratuito, era algo que muchas veníamos impulsando hace mucho tiempo, y que en particular, en el grupo en el que yo me muevo, el original del primer Ni una menos, de 2015, esto, en esa fecha y en ese momento, había quedado a un costado porque la consigna tenía que ver con los femicidios y que Ni una menos había surgido con el asesinato de Chiara Paez en Santa Fe, una chica que había decidido que no quería abortar. Es interesante pensar lo que tiene que ver con la decisión de cada uno con su cuerpo, estar a favor de la ley de aborto seguro y gratuito no es pensar que abortar sea una obligación, sino que sea un derecho, y eso hoy en la Argentina lo tenemos. Trabajo en Infobae desde 2016, escribí muchas notas con este tema, sigo pensando que es uno de los grandes triunfos de la movilización de las mujeres en la Argentina que arrancó con el tema de violencia de género de manera masiva en 2015 y unos años después, cuando ya estaba instalado que no es natural que te peguen ni que te maltraten, se montó un trabajo de desvelar algo, y que desde el periodismo podemos colaborar con eso”.

Mercedes Funes le entrega el corazón verde a Hinde Pomeraniec (Gustavo Gavotti)

Según Luciana Peker, lo que hace Ammnistía “es reconocer que en la Argentina el periodismo feminista y las periodistas feministas ocupamos un lugar central en generar que los derechos de las mujeres avancen. Hoy la Argentina ocupa un lugar de vanguardia en el mundo en gran parte porque hubo un rol fundamental de las mujeres que escribirnos y que hoy está siendo muy atacado con amenazas y mensajes de odio, entonces, la idea de Amnistía es mostrar a la Argentina y el mundo el valor que tiene la libertad de expresión de las mujeres y diversidades”. Y agrega: “Estoy muy agradecida a Infobae que es muy plural, y que puedo escribir con mucha libertad, pero esa libertad que me da el medio me la quita el nivel de amenazas y los discursos de odio de las redes. Pagar un costo tan alto por escribir restringe la libertad de expresión de las mujeres”, explica.

Para Thelma Fardin, que recibió un corazón verde por fuera del colectivo de actrices, Amnistía Internacional resulta clave para ella en particular. “Son quienes me ayudan a sostener el proceso a nivel internacional, que es muy complejo porque involucra tres países y se hace económicamente difícil afrontarlo. Son un faro de contención para mí. Son recursos muy concretos, humanos, personas cuidándome, pensando en cómo salir adelante y no permitir que el litigio se caiga”.

