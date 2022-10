La periodista de la TV estatal de Rusia que protestó contra la invasión a Ucrania y desafio a Putin consiguió huir del país

Marina Ovsyannikova trabajaba en la TV estatal hasta que la protesta contra la invasión provocó que sea perseguida (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo)

La experiodista de la televisión estatal rusa Marina Ovsyannikova, que protestó contra la ofensiva del presidente Vladimir Putin en Ucrania durante una transmisión en vivo, huyó del país luego de ser incluida en una lista de personas buscadas, dijo su abogado a la AFP el lunes.

“Ovsyannikova y su hija abandonaron Rusia pocas horas después de partir de la dirección donde ella estaba bajo arresto domiciliario. Ahora están en Europa”, dijo a la AFP el abogado de Ovsyannikova, Dmitry Zakhvatov.

“Están bien. Están esperando hasta que puedan hablar públicamente, pero por ahora no es seguro”, agregó.

A principios de octubre había confirmado que se ha librado del arresto domiciliario por la acusación de difundir noticias falsas, pero hasta el momento no se conocía su lugar de refugio.

La periodista rusa que denunció en vivo la invasión salió de su arresto domiciliario

“Me considero completamente inocente, y dado que nuestro Estado se niega a cumplir sus propias leyes, me niego a cumplir la medida de coerción que se me impuso a partir del 30 de septiembre de 2022 y me libero de ella”, dijo en Telegram.

Más tarde, Ovsyannikova publicó un breve vídeo en el que mostraba una tobillera electrónica y decía que el presidente ruso Vladimir Putin debería llevar una, no ella.

“Es él, y no yo, quien debería ser apartado de la sociedad y juzgado por el genocidio del pueblo de Ucrania y el asesinato en masa de hombres rusos”, dice en el clip en su canal de redes sociales de Telegram.

El 4 de marzo, ocho días después de la invasión de Ucrania, Rusia aprobó nuevas leyes contra la desacreditación o la distribución de “información deliberadamente falsa” sobre las fuerzas armadas.

Una mujer salió con cartel en protesta por la invasión rusa a Ucrania

La ex editora de Channel One llegó a los titulares mundiales en marzo cuando irrumpió en el set de su noticiero vespertino Vremya (Time) con un cartel que decía “No a la guerra”.

Fue puesta bajo arresto domiciliario desde agosto después de que realizara una protesta solitaria a mediados de julio cerca del Kremlin con un cartel que decía “Putin es un asesino. Sus soldados son fascistas”.

La policía acusó a la mujer de 44 años de distribuir información sobre las fuerzas armadas rusas que el gobierno considera falsa, un cargo que podría llevarla a la cárcel por 10 años.

Zakhvatov dijo previamente a la AFP que Ovsyannikova fue incluida en la lista de buscados de Rusia por haber evadido el arresto domiciliario.

(con información de AFP y Reuters)

