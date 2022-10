El mensaje de un rapero ruso que se suicidó para evitar ir a la guerra en Ucrania: “Somos cautivos de un loco”

Ivan Vitalievich Petunin, conocido como Walkie, publicó un conmovedor vídeo antes de quitarse la vida.

El mensaje de un rapero ruso que se suicidó para evitar ser reclutado para luchar en la invasión a Ucrania se volvió viral en las redes sociales, convirtiendose en una poderosa denuncia del régimen de Vladimir Putin: “Todos nos hemos convertido en cautivos de un loco que nos da a elegir entre la cárcel o el ejército, o la elección que yo hice”.

Según medios locales, Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, se suicidó el pasado viernes en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia.

Su cuerpo fue encontrado cerca de un edificio de gran altura luego de que el músico, de 27 años, grabara un videomensaje publicado en su canal de Telegram en el que decía que no quería matar por ningún ideal. El video fue posteriormente eliminado de la red social.

Petunin, que anteriormente había servido en el ejército ruso y había sido tratado en un hospital psiquiátrico, les dijo a sus fanáticos: “Si están viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal’.

“Elijo quedarme en la historia para siempre, como un hombre que no apoyó lo que estaba pasando”, dijo.

“No estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie”, agregó, visiblemente conmovido. “No tengo derecho a apretar el gatillo”.

Petunin dijo que quitarse la vida era “una forma de expresar su protesta final” y afirmó que creía que la movilización parcial de Putin pronto pudiera convertirse en un reclutamiento militar completo, en medio de afirmaciones de que Moscú planea convocar a 1 millón de hombres para salvar la invasión fallida.

“Perdonenme, seres queridos, pero a veces hay que morir por tus principios. Y de todos modos, mi última... mi última decisión es cómo moriré exactamente”, dijo, antes de lanzar una fuerte denuncia contra Vladimir Putin: “Todos nos hemos convertido en cautivos de un loco que nos da a elegir entre la cárcel o el ejército, o la elección que yo hice”.

Después de la muerte de Petunin, su novia publicó: “Todo sucedió inesperadamente... siempre será una persona brillante y amable a la que le encanta bromear”.

Los fanatícos también homenajearon al rapero en las redes sociales.

Uno calificó a Walkie de “leyenda”, mientras que otro escribió: “Espero que hayas encontrado la paz”.

Otro fan dijo: “La vida es tan impredecible, quién hubiera pensado... era un tipo tan brillante”.

A medida que las tropas rusas pierden terreno en el campo de batalla, Putin intenta enviar 300.000 soldados adicionales al frente.

Pero muchos hombres rusos han estado buscando desesperadamente formas de evitar el servicio militar obligatorio para evitar que los envíen a morir a Ucrania.

Más de 194.000 ciudadanos rusos -66 mil en apenas una semana- han huido a la vecina Georgia -que fue invadida por Rusia en 2008-, Kazajistán y Finlandia. En casos más drásticos, los hombres rusos han recurrido a romperse extremidades para evitar ser reclutados.

En Rusia, la gran mayoría de los hombres menores de 65 años están registrados como reservistas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que solo reclutará a aquellos que tengan experiencia en combate o servicio, pero según múltiples informes de los medios y defensores de los derechos humanos, los hombres que no cumplen con los criterios también están siendo detenidos.

En un aparente esfuerzo por calmar a la población, Putin dijo el jueves al Consejo de Seguridad de Rusia que se habían cometido errores en la movilización. Dijo que los hombres rusos llamados por error al servicio deberían ser enviados de regreso a casa, y que solo los reservistas con la capacitación y las especialidades adecuadas deberían ser convocados para servir.

