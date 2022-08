10 cosas que no se deben hacer en pleno vuelo para facilitar el trabajo de la tripulación

El trabajo de los asistentes de vuelo se ve alterado por el comportamiento de varios pasajeros (Shutterstock)

Viajar en avión puede ser una experiencia reconfortante, pero al mismo tiempo también se puede volver un poco estresante entre tanto vuelo cancelado o demorado, y como consecuencia de las largas filas para abordar la nave. Pero a pesar del estrés que muchas veces muestran los pasajeros, hay mucha gente que trabaja a contrarreloj para que ellos puedan tener un viaje placentero. Éstos son los miembros de la tripulación, que realizan cientos de vuelos al año y deben hacer frente a innumerables situaciones en diversas ciudades del mundo.

En un artículo publicado este domingo, el medio de viajes Travel + Leisure compartió una lista de las 10 cosas que no se deben hacer o pedir a las azafatas en pleno vuelo.

“El trabajo es mucho más que brindar un servicio a bordo. Somos, ante todo, profesionales de la seguridad y estamos capacitados para manejar situaciones de emergencia que pueden ocurrir en cualquier momento durante un vuelo”, explicó Andy, miembro actual de la tripulación de una importante aerolínea, a ese medio. “Cuando algo sucede a 36.000 pies (10.900 metros) sobre el suelo, somos los primeros en responder”.

“Al final del día, todo se reduce a la regla de oro. Si me muestra un poco de respeto, estaré más que feliz de hacer un esfuerzo adicional por usted y hacer que su vuelo sea lo más agradable posible”, concluyó Andy.

A continuación, los 10 consejos sobre lo que no se debería hacer en un vuelo.

TOCAR UN MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO

Como es “ley” no tocar a una persona sin su consentimiento en tierra, lo mismo ocurre cuando uno está en el cielo.

“No nos toques. Deja de tocarnos. No me toques ni toques ni muevas los dedos en mi brazo. Tengo una etiqueta con mi nombre. ‘Señora’ y ‘disculpe’ también funcionan muy bien”, explicó un asistente de vuelo.

“Apreciamos cuando las personas usan sus palabras, y empujar y sacudir objetos como basura en nuestras caras es más que molesto y grosero”, agregó otro.

PEDIR AGUA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE EMBARCAR

Si alguna vez tuviste la oportunidad de viajar, se sabe que el abordaje es caótico tanto para los pasajeros como para la tripulación del avión. Asegurarse de que todo esté listo ante del despegue, acomodar a todos en sus asientos y dar las medidas de seguridad.

“Pedir agua para tomar una pastilla durante el embarque”, compartió un miembro de la tripulación como su mayor motivo favorito. “¿Por qué no tomaste la píldora mientras esperabas en el área de la puerta? Hay abundantes fuentes de agua y agua embotellada a la venta en el aeropuerto”.

Mientras que otro agregó: “Si necesita tomar medicamentos, prepárese y obtenga una botella o beba agua antes de subir a bordo. La gente no se da cuenta de que solo tenemos unos minutos para que todos se sienten y se abrochen el cinturón para que podamos cerrar el abordaje”.

USAR EL BAÑO EN UN MOMENTO INOPORTUNO

Todo staff de tripulación insta a los pasajeros a no utilizar el baño en el momento que se suben al avión.

Los asistentes de vuelo también son personas y se deben tratar con respeto.

“No soporto cuando los pasajeros se levantan para ir al baño tan pronto como estamos repartiendo bebidas”, agregó una azafata. “Es difícil llevar la bandeja tal como está, y mucho menos equilibrarla sobre la cabeza de alguien mientras intentan apretujarse a mi lado para volver a su asiento”.

PULSAR EL TIMBRE DE LLAMADA CADA 2 MINUTOS

Los botones para pedir asistencia, úselos con moderación.

“Si acabamos de despegar y la señal del cinturón de seguridad todavía está encendida, saldremos [pronto]. Espere cinco minutos”, dijo un miembro de la tripulación. “Y si acabamos de terminar el servicio, o si puede ver que estamos haciendo el servicio unas filas detrás de usted, solo espere un minuto”.

PEDIRLE A UN MIEMBRO DE LA TRPULACIÓN QUE SEA SU CONSERJE DE CONEXIÓN PERSONAL

Asegurarse de llegar a un vuelo de conexión es, sin duda, una tarea importante, pero no espere que la tripulación conozca todos los detalles de cada vuelo que llega y sale del aeropuerto.

“Descubrir que el vuelo está retrasado e inmediatamente esperar que [los asistentes de vuelo] sepan sobre su conexión”, compartió un miembro de la tripulación sobre el comportamiento de los pasajeros que más les molesta. “Nos enteramos del retraso cuando lo hacen los pasajeros y no podemos controlar las conexiones”.

EXIGIR UNA COMIDA LUEGO DE QUE EL SERVICIO ESTÉ COMPLETO

Si dormiste durante la hora de la comida o no tenías ganas de comer en ese momento en particular, se debe tener en cuenta que es posible que no puedas conseguir tu comida más tarde. “Tenemos alrededor de 300 pasajeros aquí. ¿Por qué no comportarse como todos los demás?”, planteó un asistente de vuelo.

NECESITAR AYUDA CON LA BOLSA QUE CLARAMENTE ES DEMASIADO PESADA

“No nos pagan, así que si nos lesionamos en el trabajo, no recibimos compensación laboral porque técnicamente aún no estamos trabajando”, señaló un miembro de la tripulación. “Además, muchos [asistentes de vuelo] se desgarran los manguitos de los rotadores y otros problemas por levantar objetos pesados repetidamente”.

ESTIRAMIENTO EN MEDIO DEL PASILLO

Traten de no elongar en el pasillo. Algunos vuelos son largos y algunas personas sienten la necesidad de estirarse. Piense que los asistentes de vuelo necesitan ese espacio para brindarles un buen servicio.

“Cuando me muevo por los pasillos haciendo mi trabajo y un pasajero está parado allí para usar las instalaciones o estirar las piernas, no actúes como si te estuviera molestando cuando pido pasar”, dijo una azafata. “Estoy haciendo mi trabajo en mi espacio de trabajo”.

LIMAR LAS UÑAS

Este se aplica tanto a los asistentes de vuelo como a todos los demás pasajeros: “Cortarse o limarse las uñas de los dedos de las manos y los pies está en la lista de molestias de los pasajeros”.

NO DECIR GRACIAS

La próxima vez que salgas de un avión, saluda a la tripulación por su servicio y diga un simple “gracias”. “Agradecer al piloto mientras desembarcaba e ignorarme o ni siquiera mirarme, qué insulto”, compartió una azafata.

Otro miembro de la tripulación, agregó: “Sin reconocernos ni mirarnos a los ojos, sin decir por favor y gracias. Nosotros también somos personas. Por favor, trátennos con respeto”.

