Mark Rutte se convirtió en el primer ministro neerlandés con más años en el cargo

Mark Rutte (REUTERS/Yves Herman)

Mark Rutte se convirtió el martes en el primer ministro holandés con más años en el cargo, y el líder conocido por algunos como “Teflon Mark” porque los escándalos no le afectan no muestra signos de desaceleración a pesar de los disturbios que afectan a su país y la popularidad de su partido cayendo en las encuestas.

Rutte ha estado a cargo durante 4.311 días, o casi 13 años, desde que se convirtió en primer ministro en octubre de 2010.

“Es el mejor trabajo del mundo, un honor increíble. Debo decir que ahora hay una gran cantidad de acertijos en mi escritorio, pero estas cosas suceden”, dijo Rutte a fines del mes pasado cuando la política holandesa entró en su receso de verano.

El principal de esos enigmas es el objetivo del gobierno de reducir la contaminación por nitrógeno que ha provocado airadas protestas de los agricultores que han causado caos en el tráfico en las últimas semanas al bloquear carreteras y autopistas con tractores, arrojar desechos que incluyen estiércol y asbesto en las carreteras e incendiar pacas de heno.

Rutte, de 55 años, líder del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, por sus siglas en inglés), de centroderecha, y jefe de una coalición gobernante de cuatro partidos, dijo que no tenía planes de celebrar convertirse en el primer ministro con más años en el cargo, a lo que calificó como “un nota al pie”, y dijo que no estaría en el país ese día. Si bien su partido ha ido en declive en las encuestas recientes, sigue siendo el más grande en el fragmentado panorama político holandés.

Rutte ha estado a cargo durante casi 13 años (REUTERS )

Esa fragmentación ayudó a Rutte a llegar al poder y es parte de la razón por la que ha permanecido en el cargo durante tanto tiempo, ahora lidera su cuarto gobierno de coalición, dijo el politólogo André Krouwel de la Vrije Universiteit Amsterdam.

Además dijo que Rutte ganó una lucha por el poder dentro de su propio partido en un momento en que las fuerzas tradicionales en la política holandesa (los demócratas cristianos y los socialdemócratas) estaban en declive y se han mantenido así.

“Básicamente se convirtió en primer ministro por defecto debido al fracaso de otros, no por sus propios logros, solo porque los otros colapsaron más que el VVD”, dijo Krouwel en una entrevista telefónica.

Eso ha ayudado a Rutte a retener el puesto más alto de la política holandesa a pesar de las crisis dañinas durante los 12 años que ha estado en el cargo, particularmente un escándalo que involucró a miles de familias jóvenes sumergidas en deudas y desesperación después de haber sido acusadas injustamente de fraude de beneficios para niños. La tercera coalición de Rutte renunció a causa del escándalo. Pero se recuperó para llevar al VVD a la victoria en unas elecciones generales semanas después, en marzo de 2021.

Algunos sectores lo ven como demasiado astuto y ha sido acusado en el parlamento de mentirle a los legisladores, pero al mismo tiempo es visto como un líder eficiente que puede hacer que las cosas sucedan, dijo Krouwel.

Rutte es visto como un mediador (REUTERS )

“Estos dos elementos..., y creo que ambos son ciertos, lo convierten, creo, en un jugador difícil de vencer”, dijo.

Ahora ha eclipsado el récord anterior de longevidad de 4.310 días en el cargo establecido por Ruud Lubbers, un demócrata cristiano que dirigió los Países Bajos desde el 4 de noviembre de 1982 hasta el 22 de agosto de 1994. Rutte es el segundo líder electo con más años en el cargo en el La Unión Europea de 27 naciones, solo detrás de Viktor Orban de Hungría.

Rutte ha cooptado a partidos de todo el espectro político en sus cuatro coaliciones que van desde una coalición minoritaria que fue respaldada por el apoyo del legislador antiislámico Geert Wilders que asumió el cargo el 14 de octubre de 2010 hasta su actual administración de cuatro partidos. .

Como uno de los líderes con más años en el cargo de la UE, Rutte es visto como un mediador entre bastidores en las cumbres de líderes en Bruselas, pero también ha tenido una relación más tensa con los líderes del sur y el este de Europa, quienes lo ven como una figura decorativa de un grupo de naciones “frugales” que insisten en reglas presupuestarias estrictas.

Rutte ha enfrentado muchas crisis durante su tiempo a cargo, desde el derribo en 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania que mató a las 298 personas a bordo, muchas de ellas ciudadanos holandeses, hasta la pandemia de COVID-19.

Algunos sectores lo ven como demasiado astuto y ha sido acusado en el parlamento de mentirles a los legisladores, pero al mismo tiempo es visto como un líder eficiente que puede hacer que las cosas sucedan (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Y todavía no está listo para parar. “Para mí, el factor decisivo es: ¿Tengo las ideas, la energía? ¿Se me hace la boca agua el viernes por la mañana cuando la reunión del Gabinete comience a resolver problemas? Mientras tenga eso, me gustaría continuar”, dijo.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: