Ucrania reveló que ya recuperó más de 1300 cuerpos de civiles asesinados por las tropas de Putin

Imagen del cuerpo de un civil con las manos atadas luego de ser asesinado por los rusos. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo

Los cuerpos sin vida de civiles recuperados en la región de Kiev ascienden ya a 1.346, la mayoría abatidos a disparos por las tropas rusas, informó hoy el jefe regional de la policía, Andriy Nebytov.

”A día de hoy, la cifra asciende ya a 1.346 cuerpos de civiles muertos”, dijo en declaraciones a la televisión, que recoge la agencia Ukrinform.

Destacó que “la mayoría de ellos fueron asesinados con armas de fuego”.

”Puedo decir que ésta no es la cifra final, porque cada día trabajamos y, lamentablemente, encontramos más y más cuerpos de personas enterradas, temporalmente sepultadas, en las posiciones donde se encontraba el ejército de la Federación Rusa”, señaló.

Agregó que actualmente hay unas 300 personas que constan como desaparecidas en la región de Kiev.

LA MASACRE DE BUCHA

Alrededor de 410 cadáveres fueron recuperados en la ciudad ucraniana de Bucha, situada en los alrededores de la capital, Kiev, desde la retirada de las fuerzas rusas de la localidad, en medio de las acusaciones contra Rusia por su responsabilidad en las matanzas, según informó un medio ucraniano.

Según las informaciones facilitadas por el diario Ukrayinska Pravda, que cita a los servicios funerarios de Bucha, “en total se han encontrado entre 330 y 340 cuerpos en Bucha, pero hay más”, precisó.

Más tarde, la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, señaló que se habían recuperado los cuerpos de 410 civiles.

Algunos de los cadáveres tenían las manos atadas a la espalda y con heridas de bala en la cabeza.

Los cuerpos yacen en el suelo, algunos con las manos atadas a la espalda, en Bucha, Ucrania, el 3 de abril de 2022. Periodistas de AP vieron los cuerpos de al menos 21 personas en varios lugares de Bucha. Un grupo de nueve, todos vestidos de civil, estaban dispersos por un sitio que los residentes dijeron que las tropas rusas usaban como base. Parecían haber sido asesinados a quemarropa. (Foto AP/Vadim Ghirda)

“Durante la ocupación de Bucha por las fuerzas rusas, se disparó a la gente sólo porque hablaba ucraniano, ayudaba como voluntario o apoyaba a nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas rusas mataron a civiles pacíficos”, dijo a los periodistas el jefe del equipo de fiscales de Bucha, Ruslan Kravchenko, en el lugar donde se recuperaron más cadáveres.

REGISTRO DE MUERTES

El pasado mes de junio, Ucrania activó un sitio web para denunciar los crímenes de guerra cometidos por soldados rusos desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. “Este sitio contiene informaciones detalladas y verificadas sobre criminales de guerra rusos. Ucrania hará todo lo posible para hallar y castigar a todos”, informó Andriy Yermak, jefe del staff del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un anuncio en Telegram.

Según la descripción del sitio, “el proyecto recoge las pruebas de crímenes de guerra en Ucrania y de aquellos que los han cometido. Las indagaciones apenas comenzaron y proseguirán hasta el hallazgo del último verdugo. Todos aquellos que están involucrados en crímenes contra el pueblo ucraniano estarán aquí presentes”. La página también permite denunciar nuevos crímenes de guerra.

El sitio incluye fotos de los rusos acusados de crímenes, acompañadas de datos como documentos de identidad, el nivel de educación y la fecha y lugar de nacimiento. Se trata de una herramienta que recuerda al Most-wanted Iraqis, el mazo de naipes de poker que idearon los militares estadounidenses para ayudar a las tropas a identificar a los jerarcas del régimen de Saddam Hussein durante la invasión a Irak en 2003.

“El proyecto recoge las pruebas de crímenes de guerra en Ucrania y de aquellos que los han cometido. Las indagaciones apenas comenzaron y proseguirán hasta el hallazgo del último verdugo. Todos aquellos que están involucrados en crímenes contra el pueblo ucraniano estarán aquí presentes”. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Según la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, se han identificado más de 15.000 presuntos crímenes de guerra en Ucrania desde el 24 de febrero. “Si hablamos de pruebas, hablamos de 15.000 casos en los que cada caso específico tendrá evidencias específicas. Si hablamos del asesinato de civiles, tenemos testigos, balas, armas. También hablamos de violaciones: los militares rusos han cometido crímenes sexuales en territorio ucraniano, han violado a mujeres, niños, hombres, ancianas”, resumió.

También enumeró los presuntos saqueos y torturas, crímenes de los que también tiene material incriminatorio “enorme, masivo”, así como una veintena de casos sobre traslado forzoso, incluido de niños, “lo que en el código penal ucraniano es parte de la calificación de crimen de genocidio”.

CONDENA POR CRIMENES DE GUERRA

El soldado ruso de 21 años Vadim Shishimaron fue condenado a fines de mayo a cadena perpetura por un tribunal de Distrito de Solomianskyi, en Kiev, luego de que confesara el asesinato de un civil durante una operación del ejército invasor ruso en el norte de Ucrania.

Los jueces concluyeron que el asesinato fue premeditado y rechazó el argumento de la defensa de que Shishimarin supuestamente cumplió la orden porque fue dada por un militar que no era su comandante y la orden en sí era criminal. Además, no consideraron sincero su remordimiento y rechazaron los alegatos del abogado defensor, que había pedido que absuelvan al ruso. Según informó la defensa, el soldado apelará.

Vadim Shishimarin, de 21 años, confesó el asesinato de un civil durante una operación en Sumy, al norte de Ucrania. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Durante el juicio, Shishimarin contó que disparó al hombre cuando él y varios otros soldados rusos se retiraban cerca del pueblo de Chupakhivka, en la región de Sumy, e intentaban reunirse con sus unidades en Rusia. “Queríamos llegar adonde estaba nuestro ejército y volver a Rusia”, explicó Shishimarin. “En el camino, mientras conducíamos, vimos a un hombre. Estaba hablando por teléfono y dijo que nos entregaría”, prosiguió.

Shishimarin detalló que otro soldado ruso que viajaba en el mismo coche -que según él no era su comandante y al que llamó un soldado “desconocido”-, le dijo que disparara. “Empezó a decir en tono contundente que debía disparar”, declaró ante el tribunal. “Me dijo que si no lo hacía podría ser peligroso. Le disparé a corta distancia y lo maté”, confesó.

Se espera que otros soldados rusos sean juzgados pronto en Ucrania, ya que Kiev afirma haber abierto miles de casos de crímenes de guerra desde que Moscú lanzó su invasión el 24 de febrero.

La fiscal general ucraniana Iryna Venediktova subrayó en una serie de mensajes en Twitter la importancia del caso para su país. “Hemos abierto más de 11.000 investigaciones por crímenes de guerra y detenido a 40 sospechosos”, escribió. A la espera de que lleguen ante los tribunales, “con este primer juicio, enviamos una señal clara: ningún verdugo, ninguna persona que haya ordenado o ayudado a cometer crímenes en Ucrania va a escapar de la justicia”, dijo.

(con información de EFE, Reuters y AFP)

