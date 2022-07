El Partido Conservador cerró las nominaciones en la carrera para reemplazar a Boris Johnson: hay ocho candidatos

Algunos candidatos: el ex jefe del Tesoro Rishi Sunak, la ministra de Comercio Penny Mordaunt, la secretaria de Relaciones Exteriores Liz Truss y el ex secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt (Gettyimages)

Las nominaciones en la contienda para reemplazar al primer ministro británico, Boris Johnson, cerraron el martes, y ocho legisladores conservadores obtuvieron suficiente apoyo de sus colegas para llegar a la primera votación. El ex secretario de Salud Sajid Javid, cuya renuncia la semana pasada ayudó a derribar a Johnson, fue una víctima sorpresa, ya que no logró pasar el corte.

Los candidatos necesitaban el respaldo de al menos 20 colegas legisladores para estar en la boleta electoral para la segunda vuelta, que comenzará el miércoles.

Los contendientes exitosos incluyen al ex jefe del Tesoro Rishi Sunak, la secretaria de Relaciones Exteriores Liz Truss, la ministra de Comercio Penny Mordaunt y el legislador secundario Tom Tugendhat. También en la boleta están el jefe del Tesoro, Nadhim Zahawi, el ex ministro de Igualdad, Kemi Badenoch, y el ex secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt.

Javid abandonó la carrera el martes después de no poder conseguir los 20 seguidores. Dijo que servir en el gobierno había sido “un verdadero privilegio”.

Otros dos candidatos, el secretario de Transporte, Grant Shapps, y el legislador Rehman Chisti, también se retiraron después de luchar para reunir apoyo.

Los candidatos están compitiendo para reemplazar a Johnson, quien renunció como líder conservador la semana pasada en medio de una revuelta del partido provocada por meses de escándalos éticos. Permanecerá en el cargo como primer ministro interino hasta que se elija a su reemplazo como jefe del partido. El ganador de esa contienda se convertirá automáticamente en primer ministro, sin necesidad de una elección nacional.

El nuevo líder será elegido en una elección de dos etapas, en la que los 358 legisladores conservadores reducen la carrera a dos candidatos a través de una serie de votos de eliminación. El último par se someterá a una votación de miembros del partido en todo el país.

Una figura de cera de Boris Johnson se muestra junto a un cartel de "vacante" en 10 Downing Street en Madame Tussauds, en Londres (Madame Tussauds London/REUTERS)

La primera ronda de votación estaba programada para el miércoles, con los candidatos que no logran obtener al menos 30 votos eliminados. Se realizarán más rondas el jueves y, si es necesario, la próxima semana.

El partido tiene como objetivo completar la etapa parlamentaria de las elecciones antes de que los legisladores tomen un receso de verano el 21 de julio. Los dos finalistas pasarán el resto del verano haciendo campaña en todo el país.

El nuevo líder se anunciará cuando la Cámara de los Comunes regrese el 5 de septiembre.

Muchos conservadores desconfían de dejar a Johnson en el cargo por mucho tiempo, preocupados de que un líder cojo sea lo último que Gran Bretaña necesita con la guerra en Ucrania, los aumentos de los precios de los alimentos y la energía que llevan la inflación a niveles no vistos en décadas y el creciente malestar laboral.

A algunos también les preocupa que Johnson, en un mal momento por los escándalos sobre el dinero, el incumplimiento de las reglas y su manejo de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra los legisladores, pueda hacer daño durante sus últimos meses en el cargo.

El Partido Laborista de la oposición pidió a la Cámara de los Comunes que realizara una moción de censura a Johnson esta semana, pero el gobierno se negó a permitirla, diciendo que no era “un uso valioso del tiempo parlamentario” debido a una contienda para reemplazar al primer ministro. ya estaba en marcha.

Los laboristas acusaron al gobierno de “correr asustados”.

En la contienda abierta por el liderazgo, los contendientes se esfuerzan por diferenciarse del percibido favorito, el ex secretario del Tesoro Sunak, quien ya cuenta con el respaldo de más de tres docenas de legisladores.

El percibido favorito es el ex secretario del Tesoro Sunak (REUTERS/Henry Nicholls)

Muchos han repudiado los aumentos de impuestos que introdujo Sunak para apuntalar las finanzas del Reino Unido golpeadas por la pandemia de coronavirus y el Brexit: un aumento del impuesto sobre la renta del 1,25% para millones de trabajadores y un aumento en el impuesto de sociedades el próximo año del 19% al 25%. La mayoría de los candidatos dicen que descartarán uno o ambos.

El ministro de Oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg, y la secretaria de Cultura, Nadine Dorries, ambos partidarios comprometidos del Brexit y aliados de Johnson, dieron su apoyo a Truss como candidato para “detener a Sunak” del ala derecha del partido.

“Liz siempre se opuso a los impuestos más altos de Rishi”, dijo Rees-Mogg. “Ella es una euroescéptica adecuada, cumplirá con los votantes y cree en los impuestos bajos”.

Sunak, cuya renuncia hace una semana ayudó a derrocar a Johnson, se ha presentado como el candidato de la fiscalidad. Al lanzar su campaña para el líder Tory el martes, Sunak dijo que el país necesitaba “honestidad y responsabilidad, no cuentos de hadas” para superar tiempos económicos difíciles.

“No es creíble prometer mucho más gasto y bajos impuestos”, dijo.

Sunak también pidió el fin de los ataques personales que ya estaban dando vueltas en el concurso, muchos de ellos dirigidos a él. Dijo que no “demonizaría” a Johnson, a quien llamó un político “notable”.

“No me involucraré en la negatividad que han visto y leído en los medios. Si otros desean hacer eso, entonces déjenlos”, dijo. “Eso no es lo que somos. Podemos ser mejores que eso”.

(Con información de AP)

