Detuvieron en Irán al laureado cineasta disidente Jafar Panahi

Panahi fue condenado en 2010 a seis años de prisión y 20 años de prohibición para filmar o escribir guiones, viajar o hablar en los medios, por “propaganda contra el régimen”

El cineasta disidente iraní Jafar Panahi, ganador del Oso de Oro al mejor filme en el Festival de Berlín de 2015, fue detenido el lunes en su país, informó la agencia de prensa iraní Mehr.

“Jafar Panahi fue detenido hoy (este lunes) cuando se dirigió a la fiscalía de Teherán para seguir el expediente de otro cineasta, Mohammad Rasoulof”, arrestado el viernes, según Mehr. “Todavía no hay información sobre el motivo de la detención de Panahi, su conexión con el caso de Rasoulof o con otros detenidos la semana pasada”, añadió.

Panahi es uno de los cineastas iraníes más premiados. Ganó el premio a mejor guión en Cannes en 2018 por Tres caras, tres años después de ganar el Oso de Oro en Berlín por Taxi Teherán.

Artista disidente, Panahi fue condenado en 2010 a seis años de prisión y 20 años de prohibición para filmar o escribir guiones, viajar o hablar en los medios, por “propaganda contra el régimen”, tras haber apoyado el movimiento de protesta de 2009 contra la reelección del ultraconservador Mahmud Ahmadinejad en la presidencia de la República Islámica.

Sin embargo, Panahi, de 62 años, continuaba viviendo y trabajando en Irán.

Una silla vacía en medio del escenario de la Berlinale en 2011. Jafar Panahi había sido encarcelado por el delito de "propaganda contra el régimen"

La agencia de noticias iraní Irna informó el viernes de la detención de dos cineastas acusados de “alterar el orden público”, por incitar a manifestaciones tras el derrumbe mortal de un edificio en el suroeste del país en mayo.

Mohammad Rasoulof, galardonado en el extranjero, y su colega Mostafa Aleahmad “alentaron las manifestaciones y perturbaron el orden público y la seguridad de la población, cuando la ciudad de Abadán vivía un drama”, tras el derrumbe que causó la muerte de 43 personas.

Ayer Panahi publicó en su cuenta de Instagram un comunicado firmado por 334 cineastas iraníes, que condena “la constante represión” de artistas y cineastas independientes y exige “la liberación inmediata e incondicional” de Rasoulof y Ale Ahmad, que han sido “trasladados a un lugar anónimo”.

El proceso de la firma del comunicado continúa, según aclara el comunicado que pide la cooperación de artistas y cineastas de todo el mundo.

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con There is no Evil en 2020 y Ale Ahmad, junto a un grupo de actores, incluido Panahi, firmaron el pasado 29 de mayo un comunicado titulado “Depón tu arma”, en el que pedían a las fuerzas de seguridad dejar sus armas y regresar al brazo de la nación.

Mohammad Rasoulof (REUTERS/Stephane Mahe)

Los organizadores del festival de cine de la Berlinale, que concedió a Rasoulof el máximo galardón en 2020, protestaron la semana pasada contra la detención del cineasta y su colega, pidiendo su liberación.

Hace dos años, Mohammad Rasoulof, de 50 años, no pudo viajar a Alemania para recibir el premio.

Su pasaporte fue confiscado tras su anterior largometraje en 2017 Un hombre íntegro, que se proyectó en Cannes, donde ganó el premio en la sección Una Cierta Mirada.

El citado comunicado fue publicado durante las protestas callejeras que se organizaron contra la corrupción tras el derrumbe mortal de un edificio llamado Metropol en la ciudad sureña de Abadán.

El edificio Metropol se derrumbó parcialmente en una calle muy transitada. Esta catástrofe, una de las más mortíferas desde hace años en Irán, provocó una serie de manifestaciones en todo el país en solidaridad con las familias de las víctimas y contra las autoridades, acusadas de corrupción e incompetencia.

(Con información de EFE y AFP)

