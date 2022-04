Impactantes imágenes satelitales muestran cómo las tropas de Putin bombardearon brutalmente la planta siderúrgica de Mariupol

Imagene satelital de la planta siderúrgica de Azovstal (@Maxar)

Casi todos los edificios de la extensa planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, fueron destruidos por el salvaje bombardeo ruso, según revelaron las nuevas e impactantes imágenes satelitales de Maxar Technologies.

La primera imagen muestra la vista general de la planta, la segunda imagen es un poco más cercana, y la tercera es la vista más cercana de una parte del sitio. en todas se ve la destrucción.

(@Maxar)

Las bombas rusas destruyeon todo el complejo (@Maxar)

Algunos edificios tienen grandes agujeros en los techos y otros han quedado reducidos a escombros. Muchos de los edificios residenciales y gubernamentales situados directamente al este de la planta también han quedado completamente destruidos.

Las fuerzas ucranianas y cientos de civiles que aún resisten se han refugiado en los profundos sótanos de la planta siderúrgica.

Sviatoslav Palamar, un comandante del Regimiento Azov en la planta, dijo a la cadena CNN que la planta ha sido intensamente bombardeada por artillería, barcos y ataques aéreos. “Hay sótanos y búnkeres a los que no podemos llegar porque están bajo los escombros”, dijo Palamar. “No sabemos si la gente que está allí está viva o no. Hay niños de entre cuatro meses y 16 años. Pero hay gente atrapada en lugares a los que no se puede llegar”.

Es que Rusia ha rechazado todas las propuestas para evacuar a los soldados ucranianos y a los civiles que permanecen sitiados en la ciudad portuaria de Mariupol, afirmó este sábado un asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Mijailo Podolyak declaró que a petición del presidente varios “líderes mundiales” se han dirigido al Kremlin para solicitar la creación de un corredor humanitario desde Mariupol, donde todavía prosiguen los combates en las inmediaciones de la acería Azovstal. “Por desgracia, no hay respuesta de la parte rusa,” dijo Podolyak en una entrevista con Radio Europa Libre en la que conjeturó que Moscú persigue el objetivo “simbólico” de destruir la ciudad, controlada ya en su mayor parte por el Ejército ruso, y a quienes la defienden, en referencia al Regimiento Azov.

“Todos los días hay ataques con artillería pesada y cazas para destruir Azovstal. Los rusos saben que hay niños en el interior, pero siguen bombardeando,” denunció Podolyak.

Moscú ha excluido la posibilidad de lanzar un asalto contra la acería para evitar bajas rusas, optando por el contrario por sitiar la planta e impedir el acceso de ayuda humanitaria a los asediados.

Imágenes desde los túneles de la acería de Mariupol

El último jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó en una rueda de prensa con el presidente ucraniano en Kiev que Naciones Unidas está haciendo “todo lo posible” para evacuar a los civiles de la planta. Zelensky por su parte aseguró que Ucrania está “abierta a mantener negociaciones inmediatas” para lograr un corredor humanitario que permita poner a salvo a quienes permanecen en Azovstal.

En el puerto, la mayoría de los edificios de la administración de la zona sufrieron graves daños y presentan sus fachadas hundidas o ennegrecidas por las llamas.

La vida parece haberse detenido allí bruscamente.

