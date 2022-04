Cómo era el campamento militar abandonado por los rusos que expone los horrores de la invasión

La polémica carrera militar de Mario Montoya, el excomandante del Ejército señalado por Otoniel de colaborar con los paramilitares

“Litros de sangre, tanques de sangre, a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertes en combate a como dé lugar”, habrían sido las órdenes de Montoya a sus soldados