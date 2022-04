Rusia acusó este viernes a Ucrania de atacar un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad rusa de Belgorod (REUTERS)

Oleksandr Motuzyanyk, vocero del Ministerio de Defensa de Ucrania, declinó comentar las acusaciones rusas sobre el ataque de helicópteros ucranianos a una base de combustible en la ciudad de Belgorod, al sur de Rusia.

“ Me gustaría subrayar que Ucrania está realizando una operación defensiva contra la agresión rusa en el territorio de Ucrania ”, dijo en una declaración televisada.

Y agregó: “Eso no significa que Ucrania tenga que ser responsable de cada error de cálculo o evento o catástrofe que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. No es la primera vez que asistimos a este tipo de acusaciones. Por lo tanto, no confirmaré ni negaré esta información ”, afirmó.

Rusia acusó este viernes a Ucrania de atacar un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad rusa de Belgorod, junto a la frontera ruso-ucraniana, que causó un gran incendio.

Ucrania dijo que “no niega ni confirma” el supuesto ataque al depósito de combustible en Rusia (REUTERS)

“El incendio en el depósito de petróleo se produjo como consecuencia de un ataque aéreo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que entraron al territorio ruso a baja altura. No hay víctimas fatales”, declaró el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, citado por las agencias rusas, que indicaron que hay dos heridos.

El presunto ataque no fue negado ni confirmado por Ucrania, y expertos analizan si puede tratarse de una operación de “falsa bandera” orquestada por Moscú para poner palos en la rueda a las conversaciones de paz que mantienen con el gobierno de Kiev.

Los servicios de emergencia dijeron que el fuego se extendió a ocho tanques de combustible, cada unos de ellos con una capacidad de 2.000 metros cúbicos.

Rusia dice que helicópteros ucranianos cruzaron la frontera y atacaron un depósito de combustible

“Existe el riesgo de que el fuego siga propagándose”, dijo una fuente citada por la agencia oficial rusa TASS, que precisó que el territorio del depósito de petróleo alberga un total de 27 tanques, 14 de ellos como los afectados por el fuego.

El Ministerio para Situación de Emergencia de Rusia informó que en las labores para sofocar el fuego participan unos 170 bomberos y carros extintores.

Belgorod se encuentra a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 70 kilómetros de Járkov, la ciudad más importante en el este ucraniano, asediada por Rusia desde el 24 de febrero pasado.

SEGUIR LEYENDO: