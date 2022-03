Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez criticaron a las redes sociales: “Son un peligro”

Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez sobre las redes sociales

Los actores españoles Antonio Banderas, Penélope Cruz y el argentino Oscar Martínez expresaron en los últimos días duros juicios contra las redes sociales y una rotunda reflexión sobre el éxito y a qué se está expuesto al ser una persona pública en la actualidad.

Banderas, Cruz y Martínez -que se encuentran en Madrid en visita promocional por el estreno de la película “Competencia oficial”, de los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, que los tres protagonizan- fueron consultados en una entrevista en el reconocido ciclo español El Hormiguero sobre las desventajas de la fama y el estar siempre en el ojo público en esta época.

“En algún sitio has dicho que te sentías más libre haciendo las entrevistas en los años ‘80, que ahora. Como que ahora hay, ¿cómo decirlo?, una ola de odio o de susceptibilidad hacia cualquier persona que destaque un poco”, le consultó el presentador Pablo Motos a Antonio Banderas.

En Estados Unidos, alguien que tiene éxito es una persona imitable, pero aquí te conviertes muy rápidamente en sospechoso de algo (Antonio Banderas)

“El éxito en este país nuestro es muy complicado de gestionar”, señaló el actor oriundo de Málaga. “Y eso desgraciadamente yo no lo he notado tanto en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, alguien que tiene éxito es una persona imitable pero aquí te conviertes muy rápidamente en sospechoso de algo. Si he tenido éxito es porque he hecho algo por detrás que no conocemos, que no sabemos”, agregó, aludiendo al hecho de que, con frecuencia, la persona que triunfa en la vida es vista como sospechosa por los demás.

Tal y como el mundo está utilizando (las redes) hoy en día, no les veo nada bueno (Penélope Cruz)

“Yo no leo casi nada de mí misma, ni lo bueno ni lo malo”, sentenció a su turno Penélope Cruz. La actriz mimada de Pedro Almodóvar aseguró que es una práctica que lleva adelante desde que comenzó su carrera, siendo muy joven, cuando no existía “el peligro de las redes sociales”. Motos le consultó entonces por esa calificación.

“Es que no le veo nada bueno (a las redes)” , insistió. “Tal y como el mundo lo está utilizando hoy en día, nada bueno. Que esto llegue en algún momento a encontrar un equilibro, se proteja a los niños, a los adolescentes, a las cabezas de los adultos no solamente a las de ellos -agregó, irónica-, ahí a lo mejor ya no tienen el peligro que tienen ahora, que es muy real”.

En Argentina es exactamente igual. El éxito es sinónimo de ‘algo habrá hecho’ (Oscar Martínez)

A su turno, Martínez, que también es conocido en España por películas como “Toc, toc”, coincidió con Banderas en su diagnóstico sobre las sospechas que genera el éxito y remarcó las dificultades que esto supone, especialmente en Argentina. “Lo escuchaba a Antonio y digo ‘vente para Argentina’”, señaló, dando a entender que sucede lo mismo que en España. Su comentario fue celebrado con aplausos de la audiencia.

También es muy difícil lo público y las declaraciones públicas por lo políticamente correcto: aquello que se puede decir y aquello que no se puede decir. Esto es muy peligroso (Oscar Martínez)

“Es exactamente igual. El éxito es sinónimo de ‘algo habrá hecho’. Y después coincido en lo que dice Pe, en el sentido de que hay una superabundancia muy tóxica, de gente que opina sobre lo que quiere y que puede vituperar a quien se le cante y decir las barbaridades más grandes y todo eso es consumido” , detalló.

Es una nueva censura, ¿no? (Antonio Banderas)

Y agregó: “Yo por ejemplo no tengo Twitter, ni tendría, es una red especialmente agresiva. Pero además pensé que tu pregunta venía por otro lado al principio, que es que también es muy difícil lo público y las declaraciones públicas por lo políticamente correcto: aquello que se puede decir y aquello que no se puede decir. Esto es muy peligroso”.

Y en cambio se dicen barbaridades y no pasa nada (Penélope Cruz)

“Es una nueva censura, ¿no?”, coincidió Banderas. “Y en cambio se dicen barbaridades y no pasa nada”, agregó Cruz.

“Competencia oficial”, que estrenó en febrero en España y el 17 de marzo en Argentina y Latinoamérica, muestra la complicada convivencia que viven dos actores consagrados, interpretados por Banderas y Martínez, al ser dirigidos por una directora de lo más excéntrica, interpretada por Penélope, que decide llevarlos al extremo y los obliga a enfrentarse a una serie de pruebas hasta que el enfrentamiento entre ambos se hace insoportable. Cohn y Duprat, directores también de películas como “El hombre de al lado” o “Mi obra maestra”, buscaron hacer una sátira del mundo del cine en la que retratan la lucha de egos y las dificultades de la industria.

