El juego final de Putin: reducir Ucrania a los escombros

Una vista muestra edificios destruidos por las bombas del ejército de Vladimir Putin que invadió hace dos semanas Ucrania. La foto fue tomada este 8 de marzo de 2022 en Kharkiv (Reuters)

Al ver la maquinaria militar rusa abriéndose paso a través de Ucrania, es imposible no tener la sensación de haber visto esta tragedia antes. La artillería que se estrella contra los bloques de apartamentos, los disparos en los corredores de evacuación e incluso la desorganización y la arrogancia del ataque son escenas familiares de Chechenia, Georgia o Siria. Sea cual sea el lugar, el final ha sido el mismo: ciudades reducidas a escombros .

La guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania apenas lleva dos semanas, pero esta vez empieza a parecer un acto de retribución que no tiene un final evidente. A medida que los generales rusos van adoptando tácticas cada vez más brutales , no está claro cómo puede Putin conjugar la devastación de Ucrania con los objetivos que se ha propuesto: crear un vecino que deje de ser “antirruso” y, de paso, cambiar el orden de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría a favor de Moscú.

Nada de eso está ocurriendo, porque Putin se equivocó estrepitosamente con Ucrania. Su visión de Ucrania como una especie de Estado Frankenstein, cosido por los líderes soviéticos, que al menos aceptaría, si no daría la bienvenida, a las tropas rusas, ha demostrado ser un asombroso error de cálculo. Cientos de soldados rusos ligeramente protegidos pagaron ese error con sus vidas en los primeros días de la ilusoriamente llamada “operación militar especial” del Kremlin.

“Querían Crimea 2014, pero obtuvieron Chechenia 1994″ , dice el estudioso del Cáucaso Thomas de Waal, contrastando la anexión casi incruenta de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia con la primera de las dos brutales guerras para aplastar un intento de independencia de la república rusa de Chechenia. Las estimaciones plausibles de víctimas civiles en esos conflictos parten de unas 50.000, en una población 30 veces menor que la de Ucrania. La capital, Grozny, quedó en ruinas.

Una fábrica y una tienda arden tras ser bombardeadas en Irpin, en las afueras de Kiev, Ucrania, el domingo 6 de marzo de 2022 (AP)

Mientras Putin y sus generales intentan atornillar sus objetivos políticos a una nueva estrategia militar, tienen mucha experiencia a la que recurrir. Cuando terminaron los combates en Chechenia, Putin instaló a un señor de la guerra como presidente -el padre del actual Ramzan Kadyrov- concediéndoles una amplia autonomía para gobernar a los chechenos como les pareciera. El Kremlin invirtió dinero en la reconstrucción de Grozny. Unidades de la milicia privada del líder checheno, los “Kadyrovtsy”, han estado luchando cerca de Kiev, según las fuerzas armadas de Ucrania.

Sin embargo, es difícil ver cómo se puede trasladar ese modelo desde el Cáucaso Norte. Por un lado, Ucrania es mucho más grande que ningún señor de la guerra o milicia podría controlarla. Además, mientras que la mayor parte del electorado ruso sentía poco amor por los chechenos musulmanes, Putin lleva años predicando que los ucranianos son, en realidad, rusos, y que Kiev es el manantial medieval de la historia y la cultura rusas.

Una operación breve, incruenta y victoriosa para tomar el control seguramente habría sido popular en casa. Una guerra para “Groznificar” Kiev -en caso de que esa sombría realidad se haga realidad y atraviese la niebla propagandística interna de Rusia- podría no serlo, especialmente si el precio es años de aislamiento internacional. En este punto, dice Michael Kofman, especialista en las fuerzas armadas rusas en el think tank de seguridad de Washington CNA, “por mucho que esta guerra avance, no pueden lograr sus objetivos políticos”.

Encontrar a un Kadyrov ucraniano también sería difícil. Ese fue el problema al que se enfrentó Rusia tras la primera guerra de Chechenia. El ataque de Rusia, al igual que está ocurriendo ahora en Ucrania, reunió a la población en torno a un líder cuya popularidad había estado decayendo, dice de Waal, un investigador senior con sede en Londres en el think tank Carnegie Europe.

Un miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial ucranianas observa los destrozos tras un bombardeo en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, este 8 de marzo de 2022 (AFP)

Hizo falta una segunda guerra en 1999-2000 y la llegada de islamistas radicales antes de que un número suficiente de chechenos estuviera dispuesto a aceptar un acuerdo de este tipo con Moscú. Pero la amenaza terrorista, tanto para los chechenos como para los rusos, era real. La descripción que hace Putin de los dirigentes ucranianos como una junta fascista es una fantasía. El presidente Volodymyr Zelenskiy, judío por herencia, es un héroe nacional recién acuñado. “¿De dónde sacarán el gobierno quisquilloso para dirigir este Estado, esta nueva Ucrania que no es antirrusa, que quiere Putin?”, dice de Waal. “¿Dónde van a encontrar a esa gente, en un país que se ha unido contra Rusia?”.

Siria ofrece un segundo modelo. Putin intervino militarmente en 2015 para rescatar al presidente Bashar al-Assad y a su régimen, principalmente de la minoría alauita, al tiempo que aseguraba la única base naval de Rusia en el mar Mediterráneo. Esa estrategia, de nuevo, implicó tener bastiones de la oposición, como Alepo, bombardeados hasta el polvo en nombre de la erradicación de los militantes del Estado Islámico .

Assad quedó al frente de un Estado más manejable políticamente después de que una mayor parte de la mayoría árabe suní de Siria huyera como consecuencia de ello. De los 21 millones de habitantes que tenía Siria antes de que comenzara el conflicto en 2011, 6,7 millones siguen refugiados en el extranjero, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR. Más de 2 millones de personas ya han abandonado Ucrania, según la ONU.

La política de Rusia en el enclave georgiano de Abjasia ofrece otro modelo de ingeniería demográfica. Casi la mitad de la población de Abjasia era de etnia georgiana, antes de ser expulsada en la guerra de 1993. Casi 30 años después, la gran mayoría sigue refugiada y no puede regresar. Eso ha permitido a los abjasios, antaño minoritarios, gobernar parcialmente ciudades fantasma bajo la protección de Rusia. En 2008, Putin reconoció a Abjasia como estado independiente, al igual que hizo con la región ucraniana de Donbás el mes pasado. Es difícil imaginar que un número suficiente de los 41 millones de ucranianos se vaya para que eso funcione.

El objetivo en Ucrania, según un funcionario ruso que habló con Bloomberg News en los primeros días del conflicto, era instalar un gobierno amistoso en Kiev, escindir partes del estado existente y crear una Ucrania en bruto que tendría una fuerte fuerza policial pero no militar. El nuevo país se integraría en los sistemas de defensa aérea rusos y acogería a las tropas rusas. Eso lo convertiría en una segunda Bielorrusia, la dictadura de Kiev que está al lado.

Alemania intentó algo similar en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, dividiendo el país en una Francia de Vichy cooperativa y un sector ocupado. Lo mismo hizo Francia bajo el mandato de Napoleón Bonaparte, que envió a miembros de su familia acompañados de grandes fuerzas de guarnición francesas para dirigir los países que conquistó. Pero ambos lucharon contra la resistencia partidista, y ninguno tuvo éxito durante mucho tiempo, según Keith McLay, profesor e historiador de la guerra en la Universidad de Derby del Reino Unido. “Realmente no creo que haya un modelo histórico obvio y exitoso que sea ‘arrasar y continuar’”, afirma.

Después de las brutales victorias de Rusia en Chechenia, Georgia y Siria, Putin puede estar en desacuerdo. Pero si lo consigue en un país del tamaño de Ucrania, los costes podrían reducir también a escombros las ambiciones de Putin. El 7 de marzo, en una entrevista con Reuters, su portavoz Dmitry Peskov pareció rebajar ligeramente las condiciones rusas para poner fin a la invasión, desde el cambio de régimen en Ucrania hasta su neutralidad, además del reconocimiento de Crimea como rusa y de los territorios del Donbás como independientes, todo lo cual podría haberse exigido a un nuevo gobierno leal a Moscú.

“Todo está sobre la mesa en este momento, pero si estratégicamente su objetivo es tener otro régimen títere como en Bielorrusia, incluso si puede poner uno en Ucrania, habrá levantamientos”, dice Mai’a Cross, profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad de Northeastern. “No creo que se vaya con una victoria, porque en cierto modo ya ha perdido”.

El objetivo más amplio de Putin de debilitar a la OTAN y dividir a Europa también ha resultado contraproducente, dice Cross. Alemania se ha visto empujada a acabar con décadas de reticencia militar y a aumentar el gasto en defensa en 100.000 millones de euros (109.000 millones de dólares). La OTAN está enviando más tropas a sus fronteras orientales. La Unión Europea está considerando la adhesión de Ucrania, algo inimaginable hace unas semanas. Incluso el primer ministro húngaro, Viktor Orban, un admirador declarado del presidente ruso, apoyó las sanciones de la UE.

Aun así, Putin ha llevado a cabo la mayor ofensiva militar en Europa desde 1945, y es poco probable que admita la derrota a tan solo una o dos semanas de una campaña que todavía puede esperar que ganen sus fuerzas mejor equipadas . La mala noticia para los ucranianos es que se ha redoblado la apuesta, golpeando sus ciudades y aumentando el estado de alerta de sus fuerzas nucleares en la mayor apuesta, con diferencia, de sus décadas en el Kremlin.

(C) Bloomberg.-

SEGUIR LEYENDO: