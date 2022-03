Invasión rusa: Pedro Sánchez descartó el envío directo de armamento a Ucrania

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez (REUTERS/Jon Nazca)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, descartó por ahora el envío de armamento a Ucrania como han hecho buena parte de los socios de la UE, esgrimiendo que España contribuye ya a través del Fondo Europeo para la Paz que destinará 450 millones a este fin.

Así lo indicó en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que destacó que España ya contribuyó con ayuda humanitaria y con material de protección como cascos o chalecos antibalas.

Preguntado sobre si España no enviará armamento y material defensivo como otros países, Sánchez dijo que lo vehiculará a través del mecanismo aprobado la víspera por la UE, que calificó de “inédito” y subrayó que España el “cuarto en donación” a dicho fondo.

Hasta ahora, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se ha usado siempre para respaldar misiones europeas de formación como las de Malí o Mozambique, pero gracias a lo acordado, “vamos a poder convertir este fondo en un fondo para proveer de material ofensivo, como europeos, a Ucrania que está siendo invadida por Rusia”, dijo.

Así las cosas, el presidente del Gobierno también evitó responder a si este rechazo a apoyar con armamento a Kiev obedece a las diferentes sensibilidades respecto a este conflicto en el seno del Ejecutivo expresadas por Podemos e Izquierda Unida.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (Europa Press)

Sánchez descartó igualmente incrementar el presupuesto destinado a defensa, como anunció que hará Alemania. A este respecto, recordó que cuando llegó a la Moncloa el presupuesto de defensa era del 0,9 por ciento del PIB y ahora ya está por encima del 1 por ciento y para 2024 se espera que se sitúe en el 1,22 por ciento.

Putin quiere dividir a la UE

Por otra parte, Sánchez responsabilizó al presidente ruso, Vladimir Putin, por el conflicto y lo acusó de no aceptar a la UE ni los valores que esta representa. Asimismo, ha dicho que en los últimos años intentó mediante ‘fake news’ y desinformación “dividir a la UE pero ahora “se ha encontrado justo lo contrario”, con una respuesta “rotunda y tajante” por parte de los Veintisiete.

“El mayor regalo que le podríamos dar a Putin es la división y la no unidad”, dijo Sánchez, advirtiendo igualmente al mandatario ruso de que las sanciones adoptadas, cuyos efectos ya se están percibiendo, “van a durar hasta que retire todas sus tropas de Ucrania, de toda Ucrania”.

En opinión de Sánchez, Putin cometió el “error estratégico” de pensar que “la UE no iba a ser firme y no iba a estar unida en torno a la respuesta”, pero no solo las sanciones ya están teniendo consecuencias que se verán agravadas con el paso de los días sino que “probablemente tomemos más sanciones”.

Entrada de Ucrania en la UE

Por otra parte, en cuanto a la solicitud expresa realizada este lunes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para que su país entre en la UE, Sánchez ha enfriado la posibilidad de que pueda ser algo inmediato como desea Kiev.

Así, recordó que hay unos requisitos y unas reformas que cumplir y que el proceso es “largo”, al tiempo que ha destacado que ya hay una asociación estratégica con Ucrania y también está el Partenariado Oriental a través de los cuales la UE ya coopera con este país. En todo caso, se mostró convencido de que es un “debate que se va a dar” y destacó la “clara vocación europea” de Ucrania.

