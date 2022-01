Recrudece la guerra comercial: la OMC autorizó a China a imponer aranceles a productos de EEUU, que rechazó la decisión

Recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China (REUTERS/Aly Song)

La Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó este miércoles a China a imponer aranceles a productos de Estados Unidos por valor de 645 millones de dólares, en represalia por medidas antidumping estadounidenses, en una disputa que se remonta a 2012.

“A la luz de los argumentos y las pruebas presentadas por las partes en este procedimiento, hemos determinado que el nivel adecuado no exceda los 645,121 millones de dólares al año”, indicó el arbitraje de la OMC en un informe.

De inmediato, el gobierno estadounidense calificó de “profundamente decepcionante” la autorización dada por la OMC a China para imponer los aranceles.

“La decisión profundamente decepcionante del árbitro de la OMC refleja interpretaciones erróneas del órgano de apelaciones, que perjudican la capacidad de los miembros de la OMC de defender a nuestros trabajadores y nuestras empresas contra subsidios chinos que tergiversan los intercambios”, señaló Adam Hodge, portavoz de la representante comercial estadounidense, en un comunicado.

Según el vocero, la decisión “refuerza la necesidad de reformar las reglas de la OMC para resolución de controversias”.

Estados Unidos no puede apelar esta decisión, pero la luz verde de la OMC no prejuzga la decisión de China de imponer o no esas sanciones, total o parcialmente, bajo la forma de sobretasas sobre una serie de productos estadounidenses.

La OMC autorizó a China a imponer aranceles a productos de EEUU (REUTERS/Denis Balibouse)

China había reclamado en un primer momento la posibilidad de hasta 2.400 millones de dólares al año, luego redujo sus expectativas a 788,75 millones. Estados Unidos, en tanto, había argumentado que el nivel adecuado no debería superar los 106 millones de dólares al año.

La decisión de la OMC se enmarca en un viejo litigio entre las dos potencias económicas sobre las medidas antidumping aplicadas por Estados Unidos a múltiples productos chinos, como el acero, mástiles eólicos, papel y tubos.

En 2012, la OMC estableció un grupo de expertos a petición de China. Estados Unidos había justificado esas medidas argumentando la necesidad de compensar las subvenciones chinas a determinados sectores industriales.

El juez de la OMC también rechazó la propuesta estadounidense de ajustar la metodología utilizada para medir los efectos comerciales de las medidas antidumping dictadas por Estados Unidos contra los mismos productos chinos durante el mismo periodo estudiado en el actual contencioso.

Aunque el juez de la OMC determinó el volumen de los aranceles que China puede imponer a Estados Unidos, ahora la economía asiática deberá presentar su propuesta de tarifas a determinados productos estadounidenses ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, para obtener una nueva autorización.

EEUU criticó la decisión de la OMC de permitir la imposición de aranceles a productos norteamericanos (EFE/Mark)

La semana pasada Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que ya anunciaron en octubre que aparcaban su disputa por los aranceles al acero, el aluminio y otros productos, han concluido también los procedimientos abiertos contra esas tasas ante la Organización Mundial del Comercio.

Las dos partes notificaron a la OMC la retirada formal de sus respectivos procedimientos como consecuencia del acuerdo anunciado el 31 de octubre por Bruselas y Washington.

La relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos se deterioró durante el mandato del ex presidente norteamericano Donald Trump (2016-2020), en particular a raíz de la imposición de aranceles del 25% a las importaciones comunitarias de acero y del 10% a las de aluminio.

A las medidas impuestas por Trump, la Unión Europea respondió con su propia tanda de aranceles a varios productos estadounidenses, entre ellos el whisky de tipo “bourbon”, la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.

La llegada a la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden dio paso a un clima de acercamiento que se intensificó después de que la UE y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo sobre la batalla por las ayudas públicas ilegales al constructor aeronáutico estadounidense Boeing y al europeo Airbus, la disputa más larga en la OMC.

(Con información de AFP y EFE)

Seguir leyendo: