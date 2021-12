Una ardilla agresiva tomó de rehén a todo un pueblo galés durante dos días

lLa ardilla tuvo que ser sacrificada porque la Ley británica no permite que sean devueltas a la naturaleza. REUTERS/Henry Nicholls

Cuando Corrie Reynolds, una amante de los animales que vive al norte de Gales, encontró una ardilla en su jardín trasero, nunca se imaginó que las golosinas que le daba para observar sus curiosas acrobacias iban a ser causantes del terror de todo el pueblo.

El vuelco de la historia, de comedia a tragedia, comenzó cuando la ardilla Stripe, nombrada acertadamente en honor a la criatura de dientes afilados en la comedia de terror navideña Gremlins, comenzó a morder a Reynolds y a varios de sus vecinos.

Después de que la ardilla gris mordiera a más de una docena de personas en la ciudad de Buckley, Flintshire, causándole sangrado en varias ocasiones, Reynolds la atrapó en una trampa humana y la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) se llevó el animal.

Reynolds, una cuidadora de 65 años, comenzó a alimentar a Stripe en el verano y durante meses hizo viajes regulares a su jardín, pero luego comenzó a morder la mano que lo alimentaba.

Ella informó lo que había sucedido en la página de un grupo de redes sociales locales y se sorprendió por la cantidad de personas que dijeron que también habían sido mordidas.

“En el espacio de 48 horas atacó a 18 personas”, dijo a The Guardian. “Comenzó a atacar a las personas que simplemente estaban llevando sus bolsas de reciclaje a la papelera, y son lesiones bastante espantosas”.

Un vecino, Scott Felton, de 34 años, le dijo al medio británico que estaba fumando un cigarrillo en la puerta trasera cuando la ardilla se abalanzó sobre él. “Esta ardilla salió de la nada, saltó a mi brazo y me mordió la mano antes de que tuviera la oportunidad de soltarla; todo sucedió muy rápido”. Fue al hospital por una vacuna contra el tétanos.

Otra víctima, Sheree Robinson, de 42 años, fue mordida en el dedo: “Mordió a cinco o seis de mis vecinos. Me mordió a mí a la hora de recoger mis bolsas de reciclaje. Saltó de detrás de mi papelera verde. Me mordió bien y en forma. Tengo marcas de dientes en la parte superior e inferior de mi dedo. Se enganchó y tuve que sacudirme “.

Los expertos dicen que las ardillas grises no suelen atacar a los humanos pero que sus mordeduras pueden causar heridas profundas que requieren atención médica (imagen de referencia)

Otro residente dijo que Stripe había atacado a sus dos gatos de Bengala, que por lo general no temían nada, y admitió que no salía de su casa cuando la ardilla acechaba.

Reynolds sintió que tenía que actuar y compró una trampa humana para atrapar a Stripe. La RSPCA vino y recogió a la ardilla, transfiriéndola de su jaula a la de ellos en su baño para evitar que se escape.

No hay final feliz. La RSPCA dijo que no tenía más remedio que exterminar a Stripe, ya que es ilegal devolver una ardilla gris a la naturaleza.

“Estábamos increíblemente tristes de tener que poner a dormir a esta ardilla, pero no nos dejaron otra opción debido a los cambios en la legislación en 2019 que hicieron ilegal la liberación de ardillas grises en la naturaleza. No estamos de acuerdo con esta ley y nos oponemos, pero legalmente tenemos que cumplir”, dijo al respecto un portavoz de la RSPCA.

Dijo que había formas de disuadir humanamente a las ardillas grises, como mantener la comida para pájaros lejos de ellas y bloquear los puntos de acceso, e instó a las personas a no atraparlas.

La organización benéfica no sugiere que la gente no alimente a las ardillas, pero les pide que piensen si eso podría causar problemas en el vecindario y señala que son muy buenas para encontrar su propia comida.

La Asociación Británica de Control de Plagas afirma que es muy raro que las ardillas muerdan a los humanos, pero si lo hacen, puede ser una herida profunda y se debe buscar consejo médico.

Reynolds dijo que estaba triste por Stripe, pero que había alivio en el vecindario. “Siento que ahora es seguro ir a mi jardín. Me sentí increíblemente duro al hacer lo que hice al ponerlo en una jaula, pero cuando la gente no se sentía segura en su jardín, tenía que hacerlo. Ciertamente, algunas personas en Buckley están respirando con alivio”.

