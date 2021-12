Pese al anuncio del alto al fuego, Putin insiste en la anexión de Crimea al territorio ruso

Putin insiste en que no podía negarse a la anexión de Crimea al territorio ruso

Pese al alto al fuego que se anunció este jueves, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que “no podría negarse” a ayudar a los crimeos en 2014 cuando se anexionó la península dada la necesidad de proteger a la población “tras el golpe de Estado que tuvo lugar entonces en Ucrania”.

“¿Cómo podíamos negarnos a tomar bajo nuestra protección a Sebastopol y Crimea y a las personas que viven allí? Era imposible. Nos pusieron en una situación en que no pudimos tomar otra decisión”, dijo el mandatario durante su discurso anual.

Crimea pasó a forma parte de Rusia en marzo de 2014 tras la celebración de un referéndum en el que la mayoría de los votantes, más del 96 por ciento, avaló la anexión, algo que no ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente ruso, el tema de Crimea “está cerrado definitivamente”, así lo ha reseñado la agencia de noticias Sputnik.

Este mismo jueves, el presidente señaló que la seguridad de Rusia no puede depender de la situación en Ucrania, donde las fuerzas de Kiev se enfrentan a separatistas prorrusos en el este del país.

“Debemos pensar en las perspectivas para garantizar nuestra seguridad no sólo mañana o la semana que viene, sino en un futuro próximo. ¿Cómo debería vivir Rusia con esto, todo el tiempo con la mirada puesta en lo que pasará allí y cuando ataquen? Es una pregunta muy seria”, manifestó.

En este sentido, reclamó la importancia de garantizar la seguridad de Rusia y, por lo tanto, expresó que es “cuestión de tiempo que no se produzcan avances hacia el este por parte de la OTAN”. “Ahora la pelota está en su tejado y tienen que responder. Queremos subrayar que en general vemos una reacción positiva”, ha dicho.

Putin expresó que los socios estadounidenses han manifestado su disposición a iniciar consultas a principios de 2022, posiblemente en Ginebra, Suiza. “Se han designado representantes de ambos lados, espero que la situación se desarrolle en este camino”, ha puntualizado.

El pasado 17 de diciembre, Rusia esbozó su visión de un acuerdo con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad en Europa. Según Moscú, los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania y otras naciones de la antigua Unión Soviética.

La iniciativa rusa prevé, asimismo, la creación de una línea directa con la Alianza Atlántica para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares. Además, Rusia ha instado a Estados Unidos a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y retirar las ya emplazadas.

GARANTÍAS INMEDIATAS

Putin aprovechó la ocasión para instar nuevamente a la comunidad internacional a ofrecer garantías inmediatas de seguridad para Rusia y aseveró que es “inadmisible” la ampliación de la OTAN hacia el este.

“Y ahora están apareciendo los sistemas correspondientes en Rumanía y Polonia. Eso es de lo que hablo. No amenazamos a nadie. ¿Hemos ido a las fronteras de Estados Unidos? ¿A las de Reino Unido? Han venido a nosotros”, aseveró.

Putin destacó además que las acciones de Rusia no dependerán del curso de las posibles negociaciones “sino de que realmente se garantice incondicionalmente la seguridad para el país hoy y en la perspectiva histórica”.

Por otra parte, el mandatario ruso calificado de “factor estabilizador” a nivel mundial la cooperación con China y ha defendido que es “una asociación exhaustiva de carácter estratégico (...) beneficiosa tanto para el pueblo chino como para el ruso”.

Además, recordó que ambos países trabajan juntos en materia de seguridad, espacio, aviación y energía nuclear, entre otras cuestiones. “Nuestras relaciones personales son de mucha confianza y nos ayudan a construir relaciones comerciales”, aseveró.

LA CASA BLANCA RESPONDE A PUTIN

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que la OTAN y Occidente no están alimentando las tensiones y devolvió la pelota a Moscú: “Bueno, los hechos son algo gracioso, y los hechos dejan claro que la única agresión que estamos viendo es la concentración militar de los rusos y la retórica belicosa del líder de Rusia”.

Sobre la OTAN, Psaki recalcó que es una “alianza defensiva y no agresiva” y aseguró que “nuestros esfuerzos son trabajar con nuestros socios y defendernos”.

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca se mostró a favor de la reunión a principios de año: “En esa conferencia el presidente Putin dijo que estaba animado, y aquí estoy parafraseando, por las conversaciones diplomáticas en enero. También creemos que ese es el mejor camino y el camino correcto a seguir”, dijo.

Asimismo, informó que “están trabajando” en esas conversaciones diplomáticas, que se prevé que sean a primeros de enero, aunque Psaki insistió en que se están ultimando los detalles y que, de momento, no se puede confirmar si será en Ginebra o no: “De momento no hay acuerdo final sobre la ubicación”.

