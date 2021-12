El presidente de Armenia resaltó el acercamiento de su país a Arabia Saudita tras su histórica visita

Armen Sarkissian. EPA/ENNIO LEANZA

El presidente de Amenia, Armen Sarkissian habló del acercamiento a Arabia Saudita, país al que viajó en octubre pasado. se trata del primer mandatario armenio en visitar el reino árabe desde la independencia de 1991. Aunque los dos países nunca han sido mutuamente hostiles, tampoco han tenido relaciones diplomáticas desde que Riad apoyó la posición de Azerbaiyán en el primer Karabaj, una guerra que se dio desde 1988 a 1994.

En declaraciones a Arab News, señaló: “Es desafortunado lo ocurrido, porque durante 30 años de nuestra independencia no tuvimos relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Y eso es desafortunado por varias razones, pero, primero que nada Arabia Saudita es muy importante, muy influyente y un estado muy prominente y guardián de la fe del islam”.

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, en una fotografía de archivo. EFE/Kevin Dietsch/Pool

“Yo creo que, a mi entender, entre nuestros estados no había ningún problema fundamental por el cual no teníamos una relación diplomática. Así que en vez de volver a lo que ya habíamos vivido durante 30 años, decidí que cuando me convirtiera en presidente volvería a establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita ”, explicó.

Por otro lado resaltó la buena predisposición del Rey Salman y el príncipe heredero Mohammad bin Salman: “Comenzamos por encontrarnos en distintos eventos, tanto nacionales como religiosos, los cuales siempre fueron cordiales, respetuosos y profundos. Eventualmente comenzamos las comunicaciones y allí hablamos de la posibilidad de empezar relaciones diplomáticas, y el primer entendimiento y acuerdos fueron a la forma antigua, cartas escritas a mano. La conclusión de estas conversaciones fue mi visita a Riad”.

Sarkissian explicó durante su entrevista con Arab News que, durante su visita, se sentó junto al príncipe en la conferencia Future Investment Initiative, a la que a menudo se hace referencia como el “Davos en el desierto”, y dijo que sus conversaciones no fueron extensas sino “muy específicas”.

“En primer lugar, fue una discusión sobre el respeto mutuo de las dos partes como nación, como estado y como individuos. Lo segundo fue que hablamos de nuestras relaciones diplomáticas, y estuvimos de acuerdo en que en realidad nuestras relaciones diplomáticas comenzaron con esa visita, y he hecho invitaciones para el ministro de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, y por supuesto para Su Alteza Real, para visitar Armenia”.

“La tercera parte más importante de nuestra discusión se centró en el futuro, y me alegró mucho encontrar en mis discusiones con Su Alteza Real que él está muy concentrado en el futuro de su país, en el futuro de la región, en el futuro del Golfo y el futuro del mundo“, expresó.

Además agregó que se estableció un cronograma para el intercambio de embajadores y la apertura de embajadas, el cual es un asunto de los departamentos relevantes de su gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita. “Para ser honesto, para mí esto es secundario, porque lo que acordamos es considerar que hemos abierto una nueva página en nuestras relaciones”, dice.

El Rey Saudí Salman bin Abdulaziz. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Sarkissian reveló que lo que más lamenta fue que su visita se limitara a un día, pero aseguró que conoció a muchas personas, y el principal factor de influencia para él fue su conversación con el príncipe heredero. “Creo en su honestidad como líder y en el rumbo que lleva a su nación, y eso es mucho en la dirección correcta”, dijo.

Cabe recordar que desde el año pasado, Arabia Saudita, ha estado abogando por una solución pacífica entre Armenia y Azerbaiyán.

