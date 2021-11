Lo habían declarado muerto pero fue encontrado vivo tras 7 horas encerrado en el congelador de la morgue

El hombre fue llevado a la morgue y pasó siete horas en el congelador antes de ser encontrado con vida por sus familiares. (Imagen ilustrativa). REUTERS/Yves Herman

Un hombre de 45 años en India fue encontrado con vida después de ser declarado muerto y mantenido en un congelador de la morgue durante siete horas, dijeron los médicos.

Según el Times of India, Srikesh Kumar fue atropellado por una motocicleta en Moradabad, India, el 18 de noviembre y llevado a un hospital en estado crítico. Más tarde, los médicos lo declararon muerto y al día siguiente lo trasladaron a un congelador.

Cuando la familia de Kumar fue a identificar su cuerpo siete horas después, su cuñada Madhu Bala notó que se estaba moviendo.

“Toqué sus mejillas y le hablé. Para mi felicidad y horror, estaba caliente”, dijo uno de los parientes.

Srikesh Kumar mientras estaba siendo trasladado al hospital.

“El oficial médico de emergencia había visto al paciente alrededor de las 3 am y no había latidos del corazón. Me dijo que había examinado al hombre varias veces”, dijo Rajendra Kumar, superintendente médico del hospital, a la Agence France-Presse el domingo.

Srikesh fue trasladado a otro centro médico y todavía estaba en coma, pero estaba siendo sometido a más tratamiento. Se abrió una investigación para determinar cómo los médicos lo declararon muerto cuando aún estaba vivo.

“Esto es nada menos que un milagro”, dijo Rajendra.

En las redes sociales se publicó un video grabado por los familiares de Kumar, donde se lo puede ver en la morgue cubierto con una sábana blanca y respirando. El hombre pasó en el congelador casi siete horas a una temperatura aproximada de 10 °C bajo cero.

“A veces existen dificultades para declarar a alguien muerto. Por ejemplo, hay casos de ‘animación suspendida’, en la que ocurre un cese temporal de muchos órganos vitales sin llegar a la muerte”, argumentó Shiv Singh, médico jefe de Moradabad.

Para el médico este es un caso “muy raro” pero no constituiría un acto en sí de negligencia, algo que reclaman los familiares del hombre en una demanda contra los médicos involucrados.

Srikesh Kumar encontrado vivo en la morgue por sus familiares.

Otro médico comentó que es posible que Kumar no haya muerto durante su estadía en el congelador de la morgue por los problemas con el suministro eléctrico del centro médico que se experimentaron esa noche, lo que habría hecho que el congelador se apagará por momentos.





Pese a los esfuerzos para mantenerlo con vida, Singh confirmó días después de los hechos que Kumar finalmente falleció.

“Murió y su cuerpo fue entregado a la familia”, declaró a la AFP el funcionario médico del distrito.

Un caso similar ocurrió en Michigan en 2020 cuando una joven de 20 años fue declarada muerta y llevada a una funeraria donde el personal la encontró con vida. El jefe de bomberos de Southfield, Johnny Menifee, sugirió en ese momento que podría haber sido un caso de síndrome de Lázaro, un retorno tardío de la circulación espontánea después de la RCP.

