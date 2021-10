El arma favorita de Al Capone y otros objetos del famoso gángster se vendieron por más de USD 3 millones en una subasta

El interés por este famoso gánster de Chicago se mantiene vivo

Al Capone murió hace casi 75 años, pero está claro que el interés por este famoso gánster de Chicago se mantiene vivo después de que algunas de sus posesiones se subastaran el fin de semana por cerca de 3 millones de dólares.

El diario The Chicago Tribune reportó que la familia de Capone vendió varias de sus pertenencias, incluyendo la que fue anunciada como su arma favorita, en una subasta en California, donde viven las tres nietas que le sobreviven.

Diane Capone, nieta Al Capone, sostiene una foto de ellos y otros miembros de la familia tomada en 1946 (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

La venta, titulada A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone (Un siglo de notoriedad: el patrimonio de Al Capone), se realizó en un club privado en Sacramento y atrajo a unos 1.000 postores, entre ellos 150 que asistieron en persona al evento de casi cuatro horas.

Un cuchillo de bolsillo realizado en platino e incrustado con diamantes (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

Entre los objetos que se ofrecían estaba un humidor (contenedor para puros que controla la humedad) con forma de oso, joyas con diamantes y algunas fotografías familiares. El objeto más popular resultó ser la pistola semiautomática calibre .45 favorita de Capone, que se vendió por 860.000 dólares.

Su arma favorita (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

La identidad de la mayoría de los compradores se mantuvo anónima, pero entre aquellos cuyo nombre se reveló estuvo Kevin Nagle, un inversionista de Sacramento y propietario de negocios. Entre los objetos que alguna vez le pertenecieron al capo conocido como Scarface y que Nagle eligió está el humidor decorativo, por 120.000 dólares, y una hebilla de cinturón de oro amarillo de 18 quilates, por 22.500 dólares.

La carta a su hijo, Sonny Capone (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

La historia de Capone es conocida en parte por toda una serie de películas, programas de televisión y libros sobre el mafioso. Calificado como el enemigo público número uno tras la Masacre del Día de San Valentín de 1929, en la que siete integrantes de la banda rival de traficantes de alcohol murieron en un estacionamiento, Capone fue declarado culpable por evasión de impuestos en 1934. Pasó 11 años en la prisión federal de Alcatraz en la bahía de San Francisco y murió de un paro cardiaco en 1947 en la casa de Florida donde se cree que él y sus asociados planearon la masacre años antes.

La venta, titulada "Un siglo de notoriedad: el patrimonio de Al Capone", se realizó en un club privado en Sacramento (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

Al Capone es famoso por haber sido un despiadado jefe de la mafia, pero una de sus nietas había señalado que su lado más humano iba a salir a la luz cuando la familia subastara los artículos personales del gángster de la época de la ley seca de Estados Unidos.

Un pendiente con monograma de oro blanco y diamantes perteneciente a Al Capone (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

Las tres nietas de Capone también subastaron la carta que le escribió a su único hijo, Albert “Sonny” Capone, el padre de ellas, desde Alcatraz. En la misiva escrita con lápiz, Al Capone se refiere a Sonny como “hijo de mi corazón”

“Era muy cariñoso, muy dedicado a la familia, muy generoso, y la carta que tenemos es una carta conmovedora y hermosa de un padre a su hijo. Estas son cosas que el público no conoce”, dijo Diane Capone, de 77 años.

Un estuche para fósforos de oro blanco y diamantes (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

“Esa pistola en particular fue utilizada en defensa propia, y probablemente le salvó la vida en algunas ocasiones y, por eso, se refería a ella como su favorita”, señaló con respecto a la pistola Colt calibre .45

Diane Capone dijo que no sabía si la pistola se había utilizado para cometer delitos y destacó que su abuelo nunca fue condenado por matar a alguien. “Fue acusado de eso, pero nunca fue declarado culpable de balear a alguien”, comentó.

En la imagen, Diane Capone, señala una foto de su abuelo y su padre, Sonny Capone (RFoto: EUTERS/Fred Greaves)

Con información de AP

