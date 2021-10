El asesor de Seguridad Nacional de EEUU se reunirá con el jefe de la diplomacia china con el objetivo de bajar la tensión bilateral

El consejero para la Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan (Fot: REUTERS/Leah Millis)

El asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, se reunirá esta semana en Europa con el jefe de la diplomacia del Partido Comunista de China (PCCH), dijo el martes la Casa Blanca.

Sullivan y Yang Jiechi se reunirán en Zúrich para dar seguimiento a una llamada telefónica del 9 de septiembre entre Biden y el presidente Xi Jinping sobre cómo “gestionar responsablemente la competencia” entre ambos países, indicó un comunicado de la presidencia estadounidense.

Según el diario The Financial Times, la reunión en Zurich tendrá entre sus objetivos negociar sobre una posible cumbre virtual entre Biden y Xi, que no han mantenido ninguna reunión desde que el primero de ellos llegó al poder en enero.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino Xi Jinping estrecha la mano del entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden y actual presidente de EEUU, en 2013 (Foto: REUTERS/Lintao Zhang)

La Casa Blanca no confirmó inmediatamente ni la fecha de la reunión ni las negociaciones sobre ese posible encuentro virtual. ”Mañana tendremos más detalles”, se limitó a decir la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial rumbo a Michigan.

El encuentro se producirá en un momento de tensión entre las dos potencias debido a las incursiones de aviones chinos cerca de Taiwán, mientras continúa la fricción en los planos comercial, tecnológico, de derechos humanos o de seguridad.

Más tarde, en Bruselas, Sullivan se reunirá con “asesores de seguridad nacional de la OTAN en el Consejo del Atlántico Norte” para analizar la implementación de las decisiones tomadas en la cumbre de junio para “modernizar la Alianza y hacer frente a desafíos estratégicos”.

Foto de archivo de los Presidentes de EEUU, Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron (Foto: REUTERS)

Sullivan se reunirá con responsables de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, y estará acompañado de su “número dos” estadounidense, Daleep Singh, para mantener reuniones sobre “comercio, tecnología y temas económicos globales”, indicó una vocera.

Finalmente, en París, Sullivan se reunirá con Emmanuel Bonne, el principal consejero diplomático del presidente Emmanuel Macron, para continuar las consultas bilaterales tras la visita de este martes a la capital francesa del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Sullivan y Bonne prepararán la reunión que Biden y Macron tienen previsto mantener a finales de este mes en el continente europeo, y que tiene como objetivo limar asperezas tras la crisis diplomática que desató el anuncio de Estados Unidos de una alianza de seguridad con Australia y el Reino Unido.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken (Foto: REUTERS)

Esa alianza incluyó un acuerdo para que Australia adquiera submarinos de propulsión nuclear con tecnología de sus dos socios, lo que supuso la cancelación de un contrato multimillonario para construir sumergibles convencionales con tecnología francesa, algo que París describió como una “puñalada por la espalda”.

(Con información de AFP y EFE)

