“Era difícil llegar a conocerlo”: el femicidio que conmueve al Reino Unido

Los cuerpos de Benjamin Green, de 41 años, y Maddie Durdant-Hollamby, de 22, fueron encontrados en una casa en Kettering, Northamptonshire, Inglaterra, poco después del mediodía de este lunes, informó la policía local. Ese mismo día, los agentes confirmaron que ambos estaban en una relación y la propiedad pertenecía a Green, quien era además padre de tres niños y estaba separado.

Los detectives siguen investigando los hechos, aunque dieron a conocer que están tratando la muerte de la joven como un un femicidio, por lo que, hasta el momento, no hay arrestos ni se busca a nadie más ya que la hipótesis principal es que Green habría matado a su novia para después quitarse la vida.

Benjamin Green era director de marketing de una empresa de construcción y ella ejecutiva de ésta área y además bailarina.

Benjamin tenía 41 años y era director de marketing Foto: (Facebook Benjamin Green)

Pese a que los amigos de la pareja han dicho que salían desde hace dos años, vecinos de Green han declarado que Benjamin era muy activo con las mujeres. Una de las antiguas vecinas de Green, que no quiso ser identificada, dijo a The Sun que él tuvo una serie de novias jóvenes antes que Maddie, que lo visitaban en su casa.

La mujer, que vivió al lado de Green durante 18 meses, dijo: “Tenía muchas mujeres que venían mucho. Eran similares a ella (Maddie). Serían jóvenes, de entre 22 y 30 años. Él tenía al menos tres novias. Duraban unos seis meses y luego aparecía otra”.

“Era difícil llegar a conocerlo, era arrogante, a veces le decía hola y él ni siquiera respondía. Saludaba a mi esposo, pero no a mí. Me miraba como si dijera ‘¿por qué me estás hablando?”, comentó la vecina de Green.

Maddie tenía 22 años era ejecutiva de marketing y amaba bailar Foto: (Instagram maddiehollamby)

Adam Rodwell, de 30 años, de Kettering, también declaró al respecto: “Ambos eran bastante jóvenes, de veintitantos años. No saludaba a menos de que tú lo hicieras primero era arrogante, pero era sólo lo que pude ver de él, no lo conocía tanto”.

La familia mandó un comunicado y aseguran estar devastados por la muerte de Maddie, está siendo apoyada por oficiales especialmente entrenados del equipo de investigación de crímenes mayores de la fuerza policial.

En esta misiva la familia de la joven, señalaron estar “absolutamente devastados por la pérdida de Maddie, nuestra hermosa hija, hermana, nieta y sobrina”.

Ambos habrían mantenido una relación de dos años Foto: (Instagram maddiehollamby)

“Nuestros corazones están rotos y no podemos empezar a imaginar la vida sin ella. El golpe y el dolor que sentimos es indescriptible. Ella era una hermosa persona tanto por dentro como por fuera, que no amaba nada más que pasar tiempo con su familia y amigos”, describieron.

“Maddie era una joven amable, cariñosa y reflexiva, que tocó la vida de todos los que conoció. Una bailarina talentosa, su talento creativo continuó a través de la escuela y en su carrera en el marketing. Su vida ha sido tristemente interrumpida justo cuando su carrera floreció. Nuestros pensamientos están con todos los que conocieron y amaron a Maddie tanto como nosotros”, añadieron.

La inspectora detective Nicole Main, oficial investigadora superior, también emitió una declaración:

Vecinos de Benjamin señalaron que él no sólo habría mantenido una relación con Maddie Foto: (Instagram maddiehollamby)

“En primer lugar, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y colegas de Maddie en duelo. Este caso es excepcionalmente trágico y nuestro equipo ha estado trabajando durante las últimas 48 horas para establecer las circunstancias que llevaron a la muerte de estas dos personas”, manifestó.

“Maddie Durdant-Hollamby era una mujer joven con un futuro brillante por delante, y nos aseguramos de que su familia cuente con el apoyo total mientras trabajamos para responder sus preguntas sobre cómo llegó a perder la vida”, abundó la oficial al respecto.

Además agregó que la investigación no ha encontrado antecedentes conocidos de abuso doméstico en este caso hasta ahora, pero que seguirán indagando, también han invitado a cualquier persona con información de este caso que considere relevante para resolver el caso se ponga en contacto con la policía, además han exhortado a que cualquier persona que tenga algún tipo de problema de abuso denuncie de inmediato a la policía para recibir ayuda.

Green era padre de tres niños

Benjamin era padre de dos niños y una niña Foto: (Facebook Benjamin Green)

La familia de Benjamin Green también emitió otro comunicado donde lamentan lo sucedido, hecho que dejó devastadas a ambas familias.

“Tras la triste muerte de nuestro querido Ben, quisiéramos hacer la siguiente declaración. Ben fue un padre extremadamente cariñoso con tres extraordinarios hijos pequeños y fue un compañero querido de su exmujer. También fue un hijo cariñoso, hermano, tío y sobrino”, detallaron.

“No hay palabras para describir la extremadamente triste circunstancia de este trágico incidente y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, seres queridos y amigos de Maddie. Ahora pediríamos respetuosamente tiempo para llorar en paz, y pediríamos que respeten nuestros deseos ya que no tenemos más comentarios que hacer en este momento devastador”, externaron.

