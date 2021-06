La Unión Europea condenó la detención del director de la ONG Open Russia y la “reducción del espacio para la oposición”

Andrei Pivovarov, director de Open Russia. Kommersant Photo/Alexander Miridonov via REUTERS

La Unión Europea (UE) condenó este martes la detención del antiguo director ejecutivo de la ONG Open Russia, Andrei Pivovarov, una medida que constata la “pauta continua de reducción del espacio para la sociedad civil y la oposición”, y pidió su “liberación inmediata e incondicional”.

Pivovarov fue arrestado este lunes tras ser bajado de un avión en San Petersburgo por supuestas violaciones de la ley de “organizaciones indeseables”, unos días después de que la organización, fundada por el millonario disidente Mijail Jodorkovski, anunciase el cese de sus actividades en el país euroasiático al ser declarada “indeseable” por las autoridades rusas.

En concreto, el antiguo director de Open Russia anunció la semana pasada que todos los miembros habían sido excluidos de la misma para “evitar una posible persecución”. A la vista de lo ocurrido esta semana, la decisión no fue suficiente.

Angela Merkel y Emmanuel Macron. EFE/EPA/YVES HERMAN/Archivo

El lunes, Pivovarov fue sacado del avión que estaba a punto de despegar con dirección a Varsovia. “Iba a tomar el avión para descansar, pasé por la aduana, no hicieron preguntas. El avión había comenzado a moverse, cuando de repente se detuvo. Llegaron los policías y me sacaron”, contó.

Este martes fue trasladado a Krasnodar, donde se inició un caso contra él bajo el artículo 284.1 del Código Penal. Según la agencia TASS, el juez decidirá si le mantiene bajo arresto por un cargo que puede suponerle hasta seis años de prisión.

Los Veintisiete hicieron un llamamiento a Moscú para la liberación “inmediata e incondicional” de Pivovarov.

En un comunicado, la UE afirmó de que no se trata de un “incidente aislado”, sino que constata “una pauta continua de reducción del espacio para la sociedad civil, la oposición y las voces críticas”, así como para “los medios de comunicación independientes” del país.

Andrei Pivovarov, director de la ONG Open Russia. Picture taken May 1, 2017. REUTERS/Igor Russak

Frente a esto, pidió a las autoridades rusas que “deroguen la legislación sobre ‘organizaciones indeseables’”, y que legislen “en consonancia con los compromisos que la nación ha asumido “libremente” en materia de Derechos Humanos.

La Fiscalía General de Rusia declaró “indeseable” a tres organizaciones relacionadas con la ONG Open Russia en 2017 -Otkrytaya Rossia (OR), Open Russia Civic Movement e Institute of Modern Russia-, entidades que contaban con financiación extranjera destinada a la realización de una labor política en el territorio ruso.

Días atrás, Pivovarov señaló que se acercan las elecciones a la Duma del Estado, la cámara baja del Legislativo, y “las autoridades están dispuestas a todo para impedir la participación de políticos independientes”.

Andrei Pivovarov, de Open Russia, en una manifestación contra el gobierno, en 2017. REUTERS/Igor Russak

Por otra parte, esta semana la Policía registró la casa de campo cerca de Kolomn, en la región de Moscú, del ex diputado de la Duma del Estado Dmitri Gudkov. También hubo registros en la casa de su ex asistente y ex presidente de Rusia Abierta, Alexandr Soloviov, y de su jefe de gabinete, Vitali Venidiktov, según escribió Gudkov en su canal de Telegram.

Con información de EuropaPress y EFE

