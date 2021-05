Los 10 museos más extraños del mundo: experiencias bajo el agua, elementos de tortura, arte horrible y otras rarezas

Una de las esculturas sumergidas en el Museo Subacuático del Arte en Cancún México.

Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una iniciativa promovida por el Consejo Internacional de Museos en 1977 y que busca generar conciencia en la ciudadanía de la impotancia de estos espacios para la memoria, la protección del patrimonio y el intercambio cultural.

Este año, el lema elegido para conmemorarlo ha sido “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”, lo que nos invita a pensar sobre cómo proyectar en las nuevas generaciones la necesidad de conservar y promover a los museos como uno de los pilares de las sociedades del mañana, pues guardan la memoria de lo que hemos avanzado como humanidad.

En el marco de esta celebración, aquí va una recopilación de algunos de los museos más curiosos del mundo, que tal vez no sean los más grandes o famosos, pero que seguro te dejarán perplejo por sus temáticas, extraños objetos, ubicaciones inverosímiles y experiencias atragantes.

1. Museo subacuático del Arte: La primera parada de esta lista no está precisamente en tierra firme, sino en aguas latinoamericanas. Así es, en las costas de Cancún, en México, puedes vivir una experiencia única sumergiéndote en las aguas para nadar en medio de una serie impresionante de esculturas que ya han sido invadidas por la fauna marina, ofreciendo una imagen de ensueño que quedará grabada para siempre en la memoria de sus visitantes. El MUSA fue creado para atraer el turismo submarino que estaba afectando negativamente la biodiversidad y sostenibilidad del fondo marino de México y llevarlo a un área protegida y segura en donde los corales y arrecifes no sean dañados. Como esta área no tenía un atractivo tan grande como los ecosistemas en peligro, se colocaron allí las esculturas que hoy forman parte del museo submarino más grande del mundo.

2. Museo de lo extraño: Su nombre real es Museo del Descubrimiento Boonshoft y queda en Ohio (Estados Unidos) pero es más conocido por su apodo gracias a la cantidad sorprendente de objetos raros que guarda en su interior. Aquí puedes encontrar un zapato de mujer destrozado por un rayo, los pantalones de un hombre que tenía una cintura de dos metros de circunferencia, fotos instantáneas de supuestos fantasmas, una que otra momia, una bombilla llena con agua de una gran inundación en el estado que data de 1913 o restos de tornados que han pasado por la ciudad.

Museo de lo Extraño en Ohio (Estados Unidos)

3. Museo del Arte Malo: El MOBA (por sus siglas en inglés) queda en Boston (Estados Unidos) y tiene como objetivo “celebrar la labor de los artistas cuyo trabajo no sería mostrado ni apreciado en ningún foro más que este”. Su amplia colección se nutre por tres vías: hallazgos de obras en tachos de basura (como Lucy in the Sky with Diamonds, la obra que inició la colección), donaciones de artistas y coleccionistas de arte malo, y compras en mercados de pulgas. Sus particulares colecciones y creciente popularidad han creado un género en sí mismo “el arte malo”. Aquí podrás encontrar lo mejor de lo peor del mundo del arte.

Una de las obras exhibidas en el Museo del Arte Malo.

4. Museo de la Basura: Este es uno de esos lugares increíbles e inusuales que se esconden en las bastas calles de Nueva York. El Trash Museum, fue fundado hace más de 30 años por Nelson Molina, un basurero jubilado que comenzó la tarea de recopilar las cosas más insólitas que encontraba en los desechos. Aquí podrás observar unas muy curiosas decoraciones de navidad, antiguos uniformes militares, máquinas de escribir, figuras de bodas y todo tipo de cachivaches que botamos a la basura. Un recorrido que nos pone cara a cara con lo que somos mostrando lo que desechamos.

5. Museo de las Relaciones Rotas: Cambiando de continente nos vamos a Europa, más específicamente en Zagreb (Croacia) donde construyeron un museo dedicado al fracaso amoroso. Los objetos que se exhiben en sus pasillos fueron en el pasado parte de hermosas relaciones, y otras no tanto, que llegaron a su final. Cartas, regalos, anécdotas, fotos, memorabilia, la colección siempre está abierta a nuevas colaboraciones y quienes visitan el lugar pueden dejar en él algún objeto que quieran inmortalizar.

Tesoros encontrados en el Museo de la Basura

6. Museo del demonio: Si el anterior era un destino para románticos este lo es para los amantes de lo oscuro. Ubicado en Kaunas (Lituania), en este lugar se pueden ver hasta 1.700 imágenes del diablo, así como una interminable muestra de objetos relacionados con Satanás y los cultos en su nombre. Si eres fácilmente impresionable o tienes un gran temor por las maldiciones demoniacas, este no es el lugar para ti.

7. Museo del Crimen: Siguiendo en Europa, pero más al occidente, vamos a Londres (Inglaterra) y si podemos pasamos por este lugar donde se encuentra una impresionante colección de armas homicidas, objetos de espionaje, un compendio de pruebas forenses y todo un espacio dedicado a Jack el Destripador, uno de los asesinos más famosos del mundo. La desventaja es que este no es un lugar abierto al público y para poder entrar se necesita una autorización de Scotland Yard que usualmente se le otorga solo a profesionales de la criminalistica.

Imágenes alusivas a Satanás en el Museo del Diablo.

8. Museo de la Tortura Medieval: Si quedaste con ganas de ver objetos aterrorizantes, entonces uno de los lugares más visitados de Praga es para ti. Situado junto al punte Carlos IV, otro importante atractivo turístico de la ciudad, en este museo están los instrumentos más usados en la Edad Media para infligir castigo físico recopilados en todas partes del mundo, recordándonos que la tortura, fue más comunes de “impartir justicia” y lograr confesiones de crímenes en el mundo antiguo.

9. Museo de la lepra: Este museo en realidad son dos, uno en Bergen (Noruega) y otro en Münster (Alemania), y en ellos se conmemora una de las más grandes enfermedades que golpeó la humanidad y que diezmo la población en diferentes periodos de la historia. Visitar estos lugares, en medio de estos tiempos de pandemia, nos puede servir para recordar lo que hemos vivido antes, y cómo hemos prevalecido.

Museo de la Tortura Medieval.

10. Museo del Calcetín: Para cerrar esta lista nos vamos a Tokio (Japón) a un lugar construido para exaltar este imprescindible pero ignorado artículo de ropa, el calcetín. Aquí podrás encontrar más de 20 mil de estas prendas en todos los tamaños, colores y formas, una verdadera oda a la creatividad y el ingenio humano, y claramente, a las medias.

SEGUIR LEYENDO