Despliegue militar en las Islas del Canal: cómo son las dependencias británicas cercanas a Francia en conflicto por el Brexit y la pesca

Francia y Reino Unido desplegaron este jueves barcos patrulleros en la isla anglófona de Jersey, en el Canal de la Mancha, cuyo puerto estaba bloqueado por pescadores franceses para protestar por las condiciones de pesca impuestas tras el Brexit.

París y Londres llevan varias semanas enfrentados sobre el tema de la pesca. Los pescadores franceses dicen que se les impide faenar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias. A esto se suman nuevas exigencias que Reino Unido estableció el viernes pasado para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de Jersey. Para Francia estas nuevas normas no tiene efecto ya que Londres no las notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del Brexit.

Ciudadanos británicos

Jersey forma parte del archipiélago conocido como Islas del Canal. Jersey es la isla más grande, seguida de Guernsey, que tiene jurisdicción sobre las islas habitadas más pequeñas de Alderney, Herm y Sark.

Las islas tienen una población combinada de 165.000 ciudadanos británicos, la mayoría -casi 100 mil personas- concentradas en Jersey.

Sin embargo, las islas no forman parte del Reino Unido.

Clasificados como Dependencias de la Corona, reconocen a la reina Isabel II como su jefa de estado. Londres también es responsable de su defensa y diplomacia internacional.

Pero no envían representantes al parlamento británico y son administrados por sus propias asambleas y gobiernos.

Las islas también tienen sus propios sistemas legales y fiscales.

Justo al lado de Francia

Las Islas del Canal están mucho más cerca de Francia que de Gran Bretaña, a unos 22 kilómetros (14 millas) de la costa de Normandía y 130 kilómetros del sur de Inglaterra.

Parte del ducado francés de Normandía desde 933, las islas se incorporaron a Inglaterra cuando fue conquistada por el gobernante normando Guillermo el Conquistador en 1066.

El gobernante normando Guillermo el Conquistador incorporó las islas a Inglaterra en 1066.

En 1204, el rey Juan de Inglaterra perdió Normandía, pero retuvo las Islas del Canal, que en francés se conocen como islas anglo-normandas.

Fueron la única parte de las Islas Británicas ocupadas por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, tomadas sin resistencia después de la caída de Francia en 1940. Los alemanes no se rindieron hasta mayo de 1945.

Paraísos fiscales masivos

Libres de establecer sus propias reglas fiscales, las islas tienen un sistema laxo que las convierte en uno de los centros financieros offshore más grandes del mundo.

Sólo Jersey es el hogar de más de 400 fondos de inversión que manejan activos por 378.1 mil millones de libras esterlinas (436 mil millones de euros) y 24 bancos con 131.5 mil millones de libras en depósitos, según Jersey Finance, el grupo de presión del sector.

Tiene una tasa impositiva corporativa cero, excepto para las empresas que ofrecen servicios financieros, que pagan el 10 por ciento sobre las ganancias.

El Brexit molesta

Las Islas del Canal nunca fueron miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, están exentas de la mayor parte de las normas de la UE.

Sin embargo, tuvieron que seguir a Gran Bretaña para abandonar la unión aduanera y el mercado único después del Brexit, a pesar de que no votaron en el referéndum de 2016.

Además de la disputa por el acceso a los caladeros, el Brexit ha causado problemas con los suministros a la isla.

La burocracia adicional y los aranceles de la UE afectan particularmente a su industria pesquera clave, que exporta principalmente a Francia.

A medida que se intensificaba la disputa por la pesca, un ministro francés hizo una amenaza no demasiado velada de cortar el suministro de electricidad a las islas, que dependen de las centrales eléctricas francesas.

Francófonos

A pesar de que muchos de los lugareños tienen nombres franceses, Gran Bretaña sigue siendo la influencia dominante en la isla de 100.000 habitantes, que usan moneda y pasaportes británicos y conducen por la izquierda.

Sin embargo, una pequeña fracción de la población todavía habla los idiomas normandos tradicionales de Jerriais y Guernesiais, ambos cercanos al francés.

Las exportaciones más famosas de las islas incluyen papas Jersey Royal, vacas Jersey, la serie de detectives de televisión Bergerac, el actor de Superman Henry Cavill y los ex futbolistas de Inglaterra Matt Le Tissier y Graeme Le Saux.

