El secreto de un empresario multimillonario en EEUU para ganarle a los bajos costos de China

Dean Solon de 57 años es el fundador de Shoals Technologies y cumula una fortuna de USD 2.200 millones de dólares.

A los 8 años comenzó a cargar la caja de herramientas de su papá cuando lo acompañaba a reparar aires acondicionados y sistemas de refrigeración. Desde ese momento todo lo que se cruzaba por su camino, cortadoras de pasto, motores, etc., lo desarmaba, inspeccionaba para ver cómo funcionaba y volvía a armar una vez terminada su curiosidad. A los 16 ya tenia su propio emprendimiento de reparación y su camioneta.

Hoy, Dean Solon fundador de Shoals Technologies, una empresa dedicada a la manufacturación de piezas para paneles solares, es uno de los empresarios más importantes y ricos de Estados Unidos. Y construyó su fortuna sin fabricar sus productos en China, algo que todos los demás en el campo sí hacen.

Estudió Ingeniería en Purdue pero abandonó. Renunció a una pasantía en Inland Steel cuando se rehusaron a darle crédito por unas innovaciones que había desarrollado. A los finales de los 80, era ingeniero y vendedor de partes automotrices para una empresa conjunta ente General Electric y Bosch, pero también renunció. No fue hasta 1996 que fundó Shoals Technologies.

La empresa cuenta con una fábrica de más de 30.000 metros cuadrados ubicada junto a las oficinas centrales en Portland, Tennessee. En ella se fabrican conjuntos de cables, cajas de combinadores, fusibles externos, piezas necesarias para paneles solares.

Lo primero que llama la atención al entrar, son las remeras de distintos colores que utilizan los empleados de la empresa. Solon le dijo a Forbes que, “las remeras que utilizan los trabajadores están inspiradas en los distintos personajes de Plaza Sésamo”. Así cada empleado que trabaja en una pieza para una empresa en particular utiliza una remera de determinado color. Para The SunPower, se utiliza amarillo inspirado en su logo y en el personaje Abelardo o Big Bird en inglés. First Solar, rojo como Elmo. Los que trabajan en una orden para el contratista solar Blattner Energy, utilizan el azul del Monstruo de las Galletas o Cookie Monster en inglés. Por último esta la gente de control de calidad siempre utilizando el color morado, en referencia al Conde que siempre está contando.

Varios de los clásicos personajes de Plaza Sésamo.

La mayoría de los competidores de Solon se encuentran en China. Pero, ¿Cuál es el secreto para ganarles? En su entrevista con Forbes, explicó que la mercadería china puede ser más barata, pero él tiene una ventaja: sus productos son percibidos como más seguros, confiables y fáciles de instalar. Esto se traduce en que las compañías están dispuestas a pagar entre un 5% o 10% más, porque lo compensan en menores costos de mano de obra y mantenimiento.

El “secreto” para mantener el trabajo premium a bajo costo en Estados Unidos, asegura Solon, es una línea de ensamblaje lo más fácil posible. Cada trabajador en su estación cuenta con una pantalla que le explica cómo debe realizar cada tarea, desde desmontar y prensar cables, hasta la instalación de fusibles y conjunto de cables de acabado. Solon lo llama su “perro de Pvlov”.

Los trabajadores están entrenados para autocorregirse cuando una luz en lo alto de su estación comienza a parpadear. Esto indica que se retrasaron al cumplir las tareas en tiempo y tienen alrededor de unos 15 minutos para volver en ritmo antes de que el parpadeo se haga más rápido y llame a mantenimiento. Se fomenta, explica, que no tengan miedo de equivocarse.

Los encargados de la planta se sientan en una oficina que tiene vista a todo el interior de la fábrica y que la llaman Pride Rock, en referencia a la roca del rey en El Rey León. Rara vez se involucran en la manufacturación. La idea es priorizar el trabajo en equipo, por lo que cuando uno se equivoca o se vuelve lento, es uno de sus compañeros el que lo ayuda. Porque si uno se demora, detiene a toda la línea. “No le grites a nadie; déjenlos tener una victoria personal”, dice Solon lejos de la dureza y hostilidad de las fábricas chinas. “No necesito exprimir otros diez segundos de ellos. Si la luz verde está encendida, estamos ganando dinero”.

Gracias a este método y la confianza de sus clientes la empresa tuvo ganancias por USD 176 millones de dólares el año pasado.

