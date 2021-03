“En cualquier lugar menos en Siria”: el 86% de los niños refugiados no imaginan un futuro en el país

Niños sirios desplazados internos caminan en el barro cerca de las tiendas de campaña, en el campo del norte de Alepo, Siria, 20 de enero de 2021. Fotografía tomada el 20 de enero de 2021. REUTERS / Mahmoud Hassano

El 86% de los niños sirios refugiados no querrían volver a su país de origen si tuviesen la oportunidad y uno de cada tres de los desplazados internos preferiría vivir en otro lugar, de acuerdo con una encuesta elaborada por Save the Children con motivo del décimo aniversario del inicio del conflicto.

De una muestra de 1.900 menores de entre 13 y 17 años refugiados o desplazados que fueron entrevistados por la organización en Siria, Jordania, el Líbano, Turquía y Países bajos, el 26% mencionó el fin de la violencia en el territorio sirio como uno de sus mayores deseos para el futuro y el 18% eligió el acceso a la educación.

Solo el 3% de los niños encuestados en Turquía, el 9% en Jordania y los Países Bajos y el 29% en el Líbano quieren regresar a Siria.

Niños en el campamento de Atmeh, cerca de la frontera turca, Siria, 13 de junio de 2020. Fotografía tomada el 13 de junio de 2020. REUTERS / Khalil Ashawi

Entre los sondeados en los citados países, que acogen a la mayor parte de los 5,6 millones de refugiados sirios, de los cuales 2,5 millones son niños, el 44% denunció haber sufrido discriminación en su vecindario o en la escuela, una cifra que se eleva al 58% entre los que viven dentro de Siria.

El informe Anywhere but Syria (Cualquier sitio menos Siria) de Save the Children también reveló que el 42% de los entrevistados no iban al colegio, mientras que entre los que se encuentran en el Líbano sólo el 31% tenían acceso al aprendizaje y en Jordania apenas el 49% de ellos estaban escolarizados. En Holanda todos los menores iban a la escuela.

Todos los aspectos de la vida de los niños se han desgarrado, dejándolos desarraigados y sin un verdadero sentido de hogar, sostiene la publicación.

Niños refugiados sirios juegan en el campo de refugiados de Al Zaatari, en la ciudad jordana de Mafraq, cerca de la frontera con Siria, 12 de febrero de 2018. REUTERS / Muhammad Hamed

“Sea dentro o fuera de Siria, los niños afectados por este conflicto todavía están teniendo dificultades para sentirse en casa. Esta guerra de diez años le ha costado a los jóvenes de Siria su niñez, pero el mundo no debe dejar que les robe su futuro”, dijo el director de la ONG para Oriente Medio, Jeremy Stoner.

El conflicto sirio, que comenzó el 15 de marzo de 2011 y aún continúa, ha devastado el país, del cual han huido casi 5,6 millones de habitantes hacia otras partes del mundo, mientras que 6,6 millones de sirios son desplazados en su propio país, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

A continuación, el informe completo (en inglés).

(Con información de EFE)

