“Nunca me había imaginado estar en el ejército ni aprender algo del ámbito militar. No quería tener relación con las armas. Mi arma es la palabra y la acción civil -indicó-. Llegó un momento en el que no pude quedarme más, no había futuro ni ninguna forma para formarme. Si me quedaba ahí, iba a terminar en el ejército y me iban a obligar a participar en la guerra. ¿La guerra contra quién? Nadie lo sabe. El gobierno dice que es contra el terrorismo. La oposición dice que es contra el régimen. Pero todos están luchando por sus propios intereses”.