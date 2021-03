“Dispárame a mí”: la desesperada súplica de una monja para salvar la vida de unos niños en medio de las protestas en Myanmar

La hermana Ann Rose Nu Tawng es fotografiada suplicando a los policías armados que no disparen a 'los niños'

Arrodillada ante ellos en el polvo de una ciudad del norte de Myanmar, la hermana Ann Rose Nu Tawng le rogó a un grupo de policías fuertemente armados que perdonaran a “los niños” y, en cambio, le quitaran la vida.

La imagen de la monja católica con un simple hábito blanco, con las manos extendidas, suplicando a las fuerzas de la nueva junta del país mientras se preparaban para reprimir una protesta se ha vuelto viral y le ha valido elogios en el país de mayoría budista.

“Me arrodillé ... rogándoles que no dispararan y torturaran a los niños, sino que me dispararan y me mataran”, dijo el martes.

Su acto de valentía en la ciudad de Myitkyina el lunes se produjo mientras Myanmar lucha con las caóticas secuelas del derrocamiento militar del líder civil, Aung San Suu Kyi , el 1 de febrero. A medida que avanzan las protestas exigiendo el retorno de la democracia, la junta ha intensificado constantemente su uso de la fuerza, utilizando gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y munición real.

Los manifestantes tomaron las calles de Myitkyina, la capital del estado de Kachin, el lunes con cascos y escudos caseros. Cuando la policía comenzó a congregarse a su alrededor, la hermana Ann Rose Nu Tawng y otras dos monjas les suplicaron que se fueran.

Manifestantes detrás de una barricada en el distrito de Sanchaung en Yangon, Myanmar, el 8 de marzo de 2021. Fotografía tomada el 8 de marzo de 2021. REUTERS / Stringer TPX IMÁGENES DEL DÍA

“La policía los perseguía para arrestarlos y yo estaba preocupada por los niños”, dijo.

Fue en ese momento que la monja de 45 años cayó de rodillas. Momentos más tarde, mientras suplicaba que se contuviera, la policía comenzó a disparar contra la multitud de manifestantes detrás de ella.

“Los niños entraron en pánico y corrieron hacia el frente… No podía hacer nada, pero estaba orando para que Dios salvara y ayudara a los niños”, dijo.

Primero vio a un hombre con un disparo en la cabeza caer muerto frente a ella, luego sintió el escozor del gas lacrimógeno. “Sentí que el mundo se estaba derrumbando”, dijo. “Estoy muy triste por lo que pasó mientras les rogaba”.

Un equipo de rescate local confirmó a la AFP que dos hombres murieron a tiros en el lugar durante la protesta del lunes, aunque no confirmó si se utilizaron balas reales o balas de goma.

El martes, uno de los fallecidos, Zin Min Htet, fue colocado en un ataúd de vidrio y transportado en un coche fúnebre dorado cubierto de flores blancas y rojas. Los dolientes levantaron tres dedos en símbolo de resistencia, mientras un conjunto musical de músicos de metal, percusionistas y un gaitero con uniformes blancos impecables encabezaban la procesión fúnebre.

03/03/2021 Protesta contra la junta militar de Birmania en Mandalay POLITICA BIRMANIA (MYANMAR) INTERNACIONAL KAUNG ZAW HEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Kachin, el estado más al norte de Myanmar, es el hogar del grupo étnico Kachin y es el lugar de un conflicto de años entre grupos armados y militares. Decenas de miles han huido de sus hogares a campos de desplazados en todo el estado, y entre las organizaciones que los ayudan se encuentran grupos cristianos.

El lunes no fue el primer encuentro de la hermana Ann Rose Nu Tawng con las fuerzas de seguridad; el 28 de febrero hizo un pedido similar de clemencia, caminando lentamente hacia la policía con equipo antidisturbios, arrodillándose y suplicando que se detuvieran.

“Ya me creí muerta desde el 28 de febrero”, dijo sobre el día en que tomó la decisión de enfrentarse a la policía armada.

El lunes, se le unieron sus hermanas y el obispo local, que la rodeó mientras suplicaba misericordia para los manifestantes. “Estábamos allí para proteger a nuestra hermana ya nuestra gente porque tenía su vida en peligro”, dijo a la AFP la hermana Mary John Paul.

La hermana Ann Rose Nu Tawng dijo que continuaría defendiendo a “los niños”.

“No puedo quedarme de pie y mirar sin hacer nada, ver lo que está sucediendo frente a mis ojos mientras todo Myanmar está de duelo”, dijo.

