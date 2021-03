Escándalo en España: las hermanas del rey Felipe VI se vacunaron en Abu Dhabi

La Infanta Cristina (D) y su hermana, la Infanta Elena (Reuters)

Las hermanas del rey Felipe de España se vacunaron contra el coronavirus en Abu Dabi el mes pasado mientras visitaban a su padre, según reportó la prensa española, lo que desató la indignación en su país, donde la mayoría de los españoles siguen a la espera de una dosis.

Elena de Borbón y su hermana Cristina visitaron al anterior rey, Juan Carlos, que vive en los Emiratos Árabes Unidos tras abandonar España en agosto en medio de una nube de escándalos por evasión de impuestos. Pero echaron más leña al fuego con su viaje, ahondando la discusión sobre los privilegios de la realeza.

Elena, de 57 años, debía esperar unas semanas para vacunarse en España, mientras que su hermana reside oficialmente en Suiza.

No está claro cómo se vacunaron las infantas, ya que EAU solo ofrece vacunas gratuitas de COVID-19 a los residentes y ciudadanos, y se requiere un carné de identidad válido. Según las estadísticas de Our World in Data, hasta el 60% de la población de EAU se ha vacunado hasta ahora.

Cristina, Elena y el turismo de vacunas sin autorización (Reuters)

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo a la televisión estatal española TVE que el incidente da una imagen muy mala. “Las personas que ostentan algún tipo de representación debemos ser ejemplares y me da tristeza porque muchos profesionales corriendo riesgos, que no están vacunados y dan la cara por nosotros”, declaró. Díaz sostuvo que no era correcto que la realeza se vacunara mientras en España muchos médicos y personas vulnerables siguen esperando la inmunización contra COVID-19.

El bufete de abogados de Cristina no respondió a una petición de comentarios, mientras que la Fundación Mapfre, la rama social y cultural de la compañía de seguros Mapfre, con sede en Madrid, donde trabaja Elena de Borbón, declinó hacer comentarios.

Desde Casa Real han recalcado que Felipe VI “no es responsable de los actos de sus hermanas” por lo que ha defendido que esta actuación por parte de Elena y Cristina no concierne a la institución. En cualquier caso, desde Zarzuela han incidido en que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se vacunarán contra “cuando les corresponda”.

El rey emérito Juan Carlos, centro de las polémicas de la realeza española

La infanta Elena ha volado en varias ocasiones a Abu Dabi para reunirse con su padre. La primera vez fue el fin de semana del 6 y 7 de febrero, y lo habría hecho junto a su hermana, la infanta Cristina. Al fin de semana siguiente, el del 13 y 14 de febrero, regresaron a España ya vacunadas contra EL COVID-19, según el periódico El Confidencial, que fue el primero en informar sobre el tema.

Según este diario, también han sido vacunados en Emiratos Árabes el propio rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

España pretende que el 70% de sus 47 millones de habitantes estén vacunados para el verano, pero hasta ahora sólo 1,3 millones se han vacunado por completo, alrededor del 2,7% del total.

El escándalo se produce además después de que se descubriera que muchos políticos nacionales y militares de alto rango se saltaron la cola de vacunación, lo que desencadenó una oleada de dimisiones.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, indicó que existe una “enorme indignación” ante los “nuevos escándalos” que afectan a la familia real y ha subrayado que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen en el extranjero cuando el resto de la población espera su turno. Pero además el vicepresidente y líder de Podemos ha enfatizado que los casos de “presunta corrupción” que afectan a Juan Carlos I “empujan” el “horizonte republicano”.

El rey emérito se encuentra en Abu Dabi desde el mes de agosto, a donde viajó después de hacerse pública la decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, censuró ayer la falta de ejemplaridad que supone la vacunación de las infantas Cristina y Elena en Emiratos y subrayó que esta “ostentación permanente del privilegio jurídico y económico” acerca cada día más la República en España. También se ha pronunciado hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, para destacar que, en la línea de Iglesias, esta vacunación fuera del país abre un debate sobre la “utilidad de la monarquía” y acerca un “horizonte republicano” que está “más cerca que lejos”.

“A Emiratos Árabes Unidos a visitar a tu padre fugado y a vacunarte antes de la cuenta. Como cualquier otro español, vamos. Es una falta de respeto a nuestro país. Otra”, escribió en Twitter el diputado Íñigo Errejón.

(Con información de Reuters y Europa Press)