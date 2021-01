La OMS dijo que es posible aplazar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer para inocular a una mayor cantidad de personas

Foto de la central de la Organización Mundial de la Salud. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

La Organización Mundial de la Salud dijo este martes que es posible aplazar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNtech para maximizar la cantidad de personas con algún grado de inmunidad contra el virus.

El grupo asesor de expertos del organismo internacional, cuyo acrónimo es SAGE, se mostró a favor de implementar la estrategia en países “con restricciones en el suministro de vacunas y desafíos epidemiológicos”. No obstante, el presidente del grupo, el mexicano Alejandro Cravioto, aclaró que la recomendación original es “la administración de las dos dosis de la vacuna en un plazo de 21 a 28 días.

La decisión, motivada por el dramático aumento de casos en numerosos países a nivel global, ha generado discrepancias entre autoridades sanitarias mundiales. Mientras que países como el Reino Unido, Dinamarca y Alemania planean seguir adelante con ellas, la administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que podría ser “potencialmente dañino” si las personas no reciben la segunda dosis dentro de la ventana temporal para la que hay información.

Pfizer también se ha pronunciado en contra. Steven Danehy, vocero de la farmacéutica, dijo que “se requieren dos dosis de la vacuna para generar la mayor cantidad de protección contra la enfermedad”, u que “no hay información que demuestre que la protección de la primera dosis se mantenga después de 21 días”.

Foto ilustrativa de viales con la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Reuters

Autoridades de las farmacéuticas que han desarrollado vacunas aprobadas han reportado que la primera dosis de una vacuna parece generar un nivel de inmunidad, pero no se sabe cuan rápido puede difuminarse.

No obstante, Londres ha indicado que la aplicación de la segunda vacuna puede aplazarse hasta 12 semanas, en contraste con las tres o cuatro que habían sugerido inicialmente las farmacéuticas. La la Asociación Médica Británica (BMA por sus siglas en inglés) calificó la decisión de “irrazonable y totalmente injusta” y dijo que podría causar “enormes problemas logísticos” para las prácticas generales y los centros de vacunación. Pero el debate tiene lugar en otros países: Dinamarca aprobó extender el plazo a seis semanas. Alemania e Irlanda están considerando medidas similares.

El criterio tampoco es unánime en los Estados Unidos. El domingo, dos médicos prominentes -el Dr. Robert M. Wachter, titular del departamento de medicina de la universidad de California, y el Dr. Ashish K. Jha, decano de la escuela de salúd pública de la universidad de Brown- escribieron una columna de opinión en The Washington Post en la que aseguraron que “es hora de cambiar de plan”.

“El peor error que se puede cometer es quedarse atascado con lo que se pensaba era correcto y no cambiar junto a la información”, le dijo además el Dr. Watcher a The New York Times. Ademas, Moncef Slaoui, responsable del programa de vacunación en el país norteamericano está conversando con la FDA para aplicar la mitad de una dosis de la vacuna de Moderna en dos ocasiones.

En la imagen, Moncef Slaoui, principal asesor de la Operación Warp Speed (máxima velocidad). EFE/Chris Kleponis/Archivo

“Sabemos que con la vacuna de Moderna, la mitad de una dosis a personas de entre 18 y 55 años, es decir, dos dosis con la mitad cada vez, implica lograr el objetivo de inmunizar al doble de personas con las dosis que tenemos, genera una respuesta inmune idéntica a la dosis completa”, expresó.

“Creo que es una postura más responsable fundamentada en hechos y datos para inmunizar a más personas. Por supuesto, seguimos produciendo nuevas dosis de la vacuna”, defendió Slaoui, quien ha hecho hincapié en la necesidad de acelerar el ritmo de vacunaciones en el país. Estados Unidos ha aplicado menos de un tercio de las 17,5 millones de vacunas que se han distribuído en el país.

En este sentido, manifestó que durante los últimos tres días han sido administradas 1,5 millones de dosis. “Somos optimistas sobre un aumento de las cifras después de las vacaciones, y estamos preparados para hacer lo que se nos pide”, recalcó.

