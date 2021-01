El Ejército israelí pidió un confinamiento total por la propagación de la cepa británica del coronavirus

A woman receives a vaccination against the coronavirus disease (COVID-19) at a vaccination center in Jerusalem, January 3, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

La comisión de seguimiento del coronavirus del Ejército israelí ha advertido este domingo de la presencia de la nueva cepa del coronavirus detectada principalmente en Reino Unido y por ello recomienda imponer un confinamiento total que evite males mayores.

La comisión ha alertado así de que durante el fin de semana se están detectando cada vez más casos de pacientes contagiados con la cepa británica y ha alertado de que es más contagiosa especialmente entre niños, por lo que recomienda el cierre total de los centros educativos, informa el diario The Times of Israel.

Por otra parte, los sindicatos del profesorado han pedido a las familias que no lleven a sus hijos a los colegios siempre que sea posible y han denunciado que el Gobierno “está abandonando sin seguridad a 200.000 profesores y a sus familias”. Este colectivo ha pedido ser prioritario para la vacunación.

Según ha informado la televisión Channel 12, unos 60.000 estudiantes y personal de los centros educativos están ahora mismo en aislamiento tras un contacto con un positivo verificado por coronavirus.

El director general del Ministerio de Sanidad, Chezy Levy, ha declarado por su parte que el virus “está desbocado” y ha apoyado la necesidad de un confinamiento duro. “La ocupación de los hospitales se ha duplicado”, ha apuntado.

El titular de Sanidad, Yuli Edelstein, también adelantó que va a proponer al Gabinete un “confinamiento completo” de dos semanas.

En estos momentos, los israelíes no pueden alejarse a más de un kilómetro de su residencia, ni visitar a otras personas en sus casas, están cerrados los comercios no esenciales y restringida la presencialidad en los trabajos que operan al 50 %. Tampoco pueden juntarse más de 10 personas en interior y 20 en exterior, aunque continúa el colegio en las zonas no consideradas “rojas” por su alta morbilidad.Sanidad propone ahora un cierre total de las escuelas.

El ministro de Educación, Yoav Galant, podría aceptarlo, pero pide una excepción para los alumnos de los grados 11 y 12, que tendrán que superar exámenes de matriculación en verano, y también pide que, de prohibirse las clases presenciales, se permita a los menores de los grados entre 5 y 12 encontrarse en zonas abiertas.

Niños en una escuela en Rehovot (REUTERS/Ronen Zvulun)

Aunque la morbilidad en el país es preocupante, la campaña de vacunación -cuyos efectos se espera empiecen a notarse en un mes y medio- está avanzando con espectacular rapidez y, según indican los medios locales, Israel se ha convertido en el primero del mundo en vacunar al 10 % de su población.

Israel comenzó la aplicación de las vacunas de Pfizer el 19 de diciembre y se administra el fármaco a unas 150.000 personas al día, con prioridad para los mayores de 60 años, el personal sanitario y población de riesgo. Utiliza la vacuna de Pfizer y BioNTech.

Así, hasta ahora acumula más de un millón de personas vacunadas y se sitúa en cabeza a nivel mundial en vacunaciones ‘per capita’ y una tasa de vacunación por encima del 12 por ciento.

El Ministerio de Sanidad ha informado este domingo de 3.977 nuevos contagios para sumar 435.866 casos confirmados desde la llegada del virus. Son 3.392 los fallecidos en total y hay 729 pacientes hospitalizados en estado grave. Son 50.299 los casos activos.

(Con información de Europa Press)

