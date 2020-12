El fiscal del caso Madeleine McCann dijo que confía en poder presentar cargos contra Christian Brueckner, el principal sospechoso del crimen

La pequeña Madeleine McCann y el sospechoso de asesinarla, Christian Brueckner

El principal investigador del caso Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007 en Portugal, afirmó que confía en poder presentar cargos contra el principal sospechoso, Christian Brueckner, mientras todavía recopila las evidencias necesarias para presentarlas a los tribunales.

Luego de permanecer como un caso “frío” durante años, la investigación se aceleró repentinamente a principios de junio con la identificación de este alemán de 43 años, un pedófilo reincidente que se encuentra actualmente detenido en Kiel, en el norte de Alemania. Sin esperanzas en que la niña esté viva, las miradas se centran en la búsqueda de justicia.

Hans Christian Wolters, quien dirige la pesquisa, dijo a la BBC que aunque su equipo no tiene actualmente suficientes evidencias para acusar a Brueckner, está “muy confiado” en los resultados del trabajo y dijo que los cargos podrían ser presentados a inicios del 2021. “Si usted supiera las pruebas que tenemos, llegaría a la misma conclusión que yo, pero no puedo darle detalles porque no queremos que el acusado sepa lo que tenemos contra él”, adelantó.

“No puedo prometer, no puedo garantizar que tengamos suficiente para presentar una acusación pero estoy muy confiado porque lo que tenemos hasta ahora no permite ninguna otra conclusión en absoluto”, enfatizó.

Brueckner está preso por otros crímenes en Alemania

Wolters también explicó que el progreso es lento por los problemas logísticos que plantea una desaparición que ahora tenía 13 años en un país diferente.

Maddie, de 3 años, que estaba de vacaciones con sus padres cuando desapareció una noche de la habitación del hotel donde dormía.

A mediados de junio, la fiscalía de Brunswick había explicado que tenía “pruebas o hechos concretos” que apoyaban la convicción de que la niña había muerto, pero no “pruebas forenses”, ya que no se han hallados restos humanos.

Según el abogado del sospechoso, citado en los medios de comunicación, el hombre niega toda implicación en la desaparición de Maddie.

Brueckner había sido condenado en diciembre de 2019 a 7 años de prisión por la violación y el robo de una mujer estadounidense, de 72 años, en 2005 en Portugal, en el pueblo de Praia da Luz, donde McCann desapareció. El hombre permanecerá así en prisión, permitiendo a los investigadores, que temían su posible liberación anticipada, continuar indagando sobre la desaparición de la niña británica.

(Con información de AFP)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La Justicia europea rechazó la solicitud de libertad del principal sospechoso del caso Madeleine McCann

Los policías que investigan el caso Madeleine McCann recibieron nuevas pruebas: fotos de turistas que estuvieron en Praia da Luz