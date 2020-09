Los escabrosos mensajes que recibió una modelo después de otorgar su teléfono a una app para rastrear brotes de coronavirus

(Foto: Facebook Lucy 'Pixie' Dixon)

Lucy Dixon, una modelo de 32 años de Leamington Spa, Warwickshire, Inglaterra, denunció a través de su perfil de Facebook que un empleado de un bar le envió mensajes de texto inapropiados, después de presuntamente conseguir su número telefónico a través de una aplicación que permite el rastreo de personas en caso de que se detecten contagios de COVID-19.

Dixon, quien también trabaja como bailarina y entrenadora personal, acusó al trabajador de infringir el Reglamento General de Protección de Datos después de haberle enviado una fotografía y mensajes en donde la acosaba, los cuales evidenció en una publicación en la red social, en donde compartió sus sospechas respecto a cómo el sujeto obtuvo su número de teléfono.

De acuerdo con diarios británicos, en la actualidad, debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que aún se vive en buena parte del mundo, el gobierno de Inglaterra determinó que los responsables de pubs y bares deben pedir a sus clientes que dejen sus datos de contacto para que puedan ser llamados y pedirles que se aíslen en caso de un brote de la enfermedad.

“Actualmente estamos investigando para llegar al fondo de cómo y por qué ha sucedido esto. Supuestamente estas son bases de datos seguras, ¿no?”, publicó la mujer en su cuenta, en donde también compartió la conversación con el sujeto que se hacía llamar Tom.

Dixon publicó la conversación que tuvo con el sujeto que la acosaba. (Foto: Facebook Lucy 'Pixie' Dixon)

En la serie de mensajes, el empleado escribió: “Hola, preciosa, espero que estés bien. Fue divertido verte”; sin embargo, no recibió una respuesta satisfactoria, pues Dixon le dijo que no lo conocía, por lo que el sujeto decidió enviarle una fotografía de su rostro, con el mensaje “estaba trabajando la noche que fuiste (al bar). Eres hermosa”.

Ante esto, la modelo le cuestionó acerca de dónde había conseguido su número, a lo que el sujeto contestó que a través de Instragram, no obstante, Dixon respondió que no había compartido esa información en su perfil de la red social, por lo que no le creyó e insistió en que le dijera de dónde había tomado su información personal.

Debido a que la mujer comenzó a sospechar del hombre, este último le mencionó que si lo prefería, la dejaría de molestar, pero ella no quitó el dedo de renglón y lo cuestionó: “¿Sabes que esto es contra la ley?”, a lo que el respondió tímidamente: “Como lo dije, lo siento, así que ya te dejaré”.

(Foto: Facebook Lucy 'Pixie' Dixon)

Tras la publicación de Dixon en su perfil de Facebook, las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios, además de criticar la conducta del sujeto, señalaron el hecho de que los estándares de seguridad de este tipo de aplicaciones de rastreo son bajos y ponen en riesgo la integridad de las personas que confían en ellas.

De acuerdo con la página del gobierno británico, el servicio NHS Test and Trace se comenzó a aplicar a finales del mes de mayo, con el fin de que cualquier persona que desarrolle síntomas de COVID-19 pueda ser examinada rápidamente para averiguar si tiene el virus, sin importar que se trate de casos asintomáticos.

Asimismo, esta estrategia se implementó para rastrear las personas con las cuales una persona contagiada tuvo relación cercana y así notificarles que se deben aislar para detener la propagación del virus.

Además de esos objetivos, este recurso también fue ideado para aligerar las restricciones de bloqueo y devolver al país cierto sentido de normalidad, según la revista Wired. No obstante, las autoridades sanitarias han tenido que llevar a cabo procesos de actualización en la app y hasta el momento no han especificado cuándo volverá a estar disponible.

