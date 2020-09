Tras el apoyo ruso al dictador Lukashenko, Estados Unidos estudia sancionar a los responsables de la represión en Bielorrusia

Oficiales detienen a estudiantes durante una protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia (REUTERS)

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, afirmó este miércoles que Estados Unidos está estudiando imponer sanciones a los responsables de abusos contra los Derechos Humanos cometidos durante la represión de las protestas a raíz de la reelección del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Washington sigue “de cerca la situación en Bielorrusia” cuyos ciudadanos, ha subrayado, “se merecen el derecho a elegir a sus líderes en elecciones verdaderamente libres y justas” y con observadores independientes.

Pompeo reclamó el “cese inmediato de la violencia” contra los manifestantes que desde el 9 de agosto han salido a diario a las calles para rechazar la reelección para un sexto mandato de Lukashenko y la “liberación de todos los que han sido injustamente detenidos”.

Así las cosas, ha precisado que Estados Unidos también se está coordinando con sus socios del otro lado del Atlántico, con los que está “revisando juntos importantes sanciones específicas contra cualquier persona involucrada en abusos de derechos humanos y opresión”.

Las masivas movilizaciones se han repetido por varios fines de semana (Reuters)

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron la semana pasada aplicar sanciones al menos a una veintena de dirigentes en Bielorrusia, en respuesta a la represión violenta de las protestas en el país y a la manipulación de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.

Por su parte, los gobiernos de Estonia, Lituania y Letonia pactaron este lunes la declaración de 30 dirigentes bielorrusos como personas ‘non gratae’, entre ellos Lukashenko, al que consideran el principal responsable de la crisis actual, prohibiéndoles con ello la entrada en su territorio.

Apoyo ruso

El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó si el gobierno ruso, principal aliado del dictador, estaría entre los posibles sancionados. Este miércoles, el Kremlin aseguró que no permitirá que nadie le “arrebate” a Bielorrusia y volvió a acusar a Occidente de entrometerse en los asuntos internos de la república ex soviética.

“Vamos responder a eso de una manera contundente”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Vladímir Makéi, en Moscú. El canciller agregó que se refiere a los países que tratan ahora de “agitar la situación en Bielorrusia” y desde hace un tiempo intentan alejar a Minsk de Moscú a través de un “torpe flirteo”.

También, rechazó que la crisis se discuta en organizaciones internacionales, al considerar los sucesos en el país eslavo como un asunto que incumbe exclusivamente a la propia Bielorrusia.

(Con información de Europa Press y EFE)

