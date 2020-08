“¡Le exijo que usted nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal!”: una mujer quebró una costosa obra de Romero Britto enfrente del artista

Así fue el momento en que la mujer rompió la obra. (Video TikTok@fayepindell19)

Este viernes se hizo viral un video en el que se muestra al conocido artista pop, Romero Britto, atónito después de que una mujer que había asistido a su galería en Miami, rompiera una de sus obras enfrente de su cara como venganza de las faltas de respeto que profirió en contra del personal de un restaurante del cual ella es dueña.

En la grabación que fue subida a TikTok por la usuaria Faye Pindell es posible ver el momento en que la mujer, la cual no fue identificada, rompe una de sus obras de “miles de dólares” por haber tratado de manera irrespetuosa a los empleados de su establecimiento. “¡Le exijo que usted más nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal!”, le dice enérgicamente.

Otros internautas también mostraron videos de los momentos anteriores al punto más álgido de esta historia. Gracias a ellos también se entiende cuáles fueron las motivaciones de la mujer y cómo había conseguido la costosa obra del artista brasileño.

“Soy la dueña del restaurante Tapelia, que queda enfrente de su tienda”, comenta con un tono mesurado. “Mi esposo vino y me compró esta obra de arte para mi cumpleaños, porque yo lo tenía a usted en un pedestal y lo admiraba como artista. Lo tenía como un hombre respetable, pensaba yo, pero me equivoco”, decía mientras alzaba la voz.

Mientras ella hablaba con más brío, él parecía no saber de qué se trataba toda la situación e incluso intentó interrumpirla para firmar la escultura en forma de manzana que llevaba en las manos. “¡No!, no necesito que me firme nada”, lo interrumpió de manera tajante.

“Usted ha ido a mi restaurante, ha reservado para veinte personas, para desayunar a un precio de USD 8, que es barato, y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal, le pidió quitar la música, les pidió que no hablaran. (...) Eso fue humillante. Pensaba que era una persona honesta y respetable, pero usted carece de humildad”, le explicó para después terminar con el acto que se volvió viral.

“¡Yo le exijo que usted más nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal! ¡Más nunca!”, gritó en frente de la multitud, la cual quedó asombrada al ver la obra hecha pedazos. “Yo lo respetaba como artista”, concluyó la mujer.

El video fue publicado en el perfil de TikTok de Faye Pindall el 13 de agosto y hasta ahora ha obtenido más de 2 millones de “me gusta”. Además, la joven que supuestamente trabaja en la galería refirió que después de ese momento, Britto no supo cómo reaccionar.

También explicó que el artista se veía avergonzado y se excusó diciendo que él no había tratado a los empleados del restaurante de manera irrespetuosa. Pindell incluso dijo que tras este momento incómodo se sintió mal por el artista, lo cual es algo que no sucede a menudo.

Romero Britto nació en Recife, Brasil, y es conocido en el mundo del arte debido a los llamativos diseños y colores que utiliza en sus obras, con las cuales busca transmitir esperanza y felicidad. De acuerdo con su portal web, a través de ese lenguaje visual es como “refleja su fe optimista en el mundo que lo rodea”.

En 1988, fue seleccionado junto a Andy Warhol y Keith Haring para la campaña “Absolut Art” de Absolut Vodka y su trabajo ha sido exhibido en galerías y museos en más de 100 países. Además, fue el primer artista vivo que tuvo la oportunidad de exponer su obra en el Museo Soumaya, de la Funadción Carlos Slim, en la Ciudad de México.

