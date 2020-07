En medio de las tensiones en Medio Oriente, Irán movió un portaaviones falso al estrecho de Ormuz

Imagen satelital: Maxar Technologies/via REUTERS

El régimen iraní ha movido en las últimas horas un portaaviones falso al estrecho de Ormuz, en un contexto de tensiones en la región. Según han indicado expertos, la acción sugiere que la teocracia islámica planea usarlo en ejercicios con municiones reales.

Una imagen de la compañía satelital Maxar tomada el domingo muestra como una nave rápida iraní se acerca rápidamente a la falsa embarcación luego de que otra la arrastrara hacia la zona desde el puerto de Bandar Abbas. Las autoridades del régimen teocrático no han hecho referencia a la acción.

El estrecho de Ormuz es considerada una zona estratégica a nivel geopolítico porque un porcentaje significativo del comercio mundial de petróleo -alrededor del 20 por ciento- pasa por allí.

El falso portaaviones se asemeja a las embarcaciones usadas por la marina de los Estados Unidos. En concreto, al portaaviones de la clase Nimitz que suele navegar dentro del Golfo Pérsicod desde el estrecho de Ormuz. La nave entró en aguas de Medio Oriente la semana pasada, desde el Océano Índico, probablemente para relevar de sus tareas al portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, que se encuentra en el mar arábigo.

Otra imagen satelital del falso portaaviones iraní. ©2020 Maxar Technologies/via REUTERS

Consultada respecto de la acción, Rebecca Rebarich, la vocera de la 5ta Flota del país, fuerza que tiene su base en Bahrein y patrulla las aguas de Medio Oriente, expresó que las autoridades “continúan confiadas en la capacidad de las defenderse contra cualquier amenaza marítima”.

“No podemos hablar de lo que Irán puede ganar al construir esta maqueta, o qué valor táctico esperan ganar al usarla en un ejercicio. No buscamos conflicto, pero permanecemos listos para defender las fuerzas e intereses estadounidenses de las amenazas marítimas de la región”, Rebarich le dijo a The Associated Press.

El falso portaaviones también se asemeja a otro que Irán hundió en 2015, en el marco de un ejercicio militar denominado como “Gran Profeta 9″. En esa acción, fuerzas del régimen destruyó a la falsa nave desde numerosos botes rápidos desde los cuales soldados dispararon ametralladoras y misiles. Misiles tierra-agua luego dieron el golpe final.

El último hecho que reflejó las tensiones en la región tuvo lugar la semana pasada, cuando un caza estadounidense escoltó a un avión comercial de la aerolínea iraní Mahan en Siria.

El Comando Central de Estados Unidos informó que la maniobra fue una “inspección visual” llevada a cabo por un F-15 estadounidense en una “misión aérea rutinaria”.

Imagen satelital del falso portaaviones iraní. Foto: ©2020 Maxar Technologies/via REUTERS

La inspección “se hizo para garantizar la seguridad del personal de la coalición en la guarnición de Tanf”, afirma el comunicado. “Una vez que el piloto del F-15 identificó el avión como un avión de pasajeros Mahan Air, el F-15 se alejó del aparato”, agregó el ejército.

Una fuente de seguridad libanesa dijo que “un avión iraní que fue interceptado en el espacio aéreo sirio y aterrizó en el aeropuerto de Beirut. Hay cuatro heridos leves entre los pasajeros”.

La televisión pública iraní mostró un video en el que se ve a pasajeros gritando cuando un vuelo de la compañía iraní Mahan Air parecía intentar escapar de al menos dos aviones de combate. “Cuando el avión [iraní] sobrevolaba Siria, el avión de combate del régimen sionista se acercó del avión de Mahan Airlines”, según la televisión pública.

