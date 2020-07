La red social TikTok anunció que saldrá de Hong Kong en los próximos días

El logo de TikTok en un smartphone en esta ilustración tomada el 6 de enero de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

TikTok dijo que saldrá del mercado de Hong Kong dentro de unos días, según dijo un portavoz a Reuters a última hora del lunes. La medida coincide con la decisión de otras empresas de tecnología, entre ellas Facebook Inc, de suspender el procesamiento de las solicitudes gubernamentales de datos de usuarios en la antigua colonia británica.

La aplicación de videos cortos propiedad de ByteDance, con sede en China, ha tomado la decisión de salir de la región tras el establecimiento por parte de China de una nueva ley de seguridad nacional para la ciudad semiautónoma.

“A la luz de los recientes acontecimientos, hemos decidido detener las operaciones de la aplicación TikTok en Hong Kong”, dijo un portavoz de TikTok en respuesta a una pregunta de Reuters.

La compañía, ahora dirigida por el ex ejecutivo de Walt Disney Co Kevin Mayer, ha dicho en el pasado que los datos de los usuarios de la aplicación no se almacenan en China.

Por otra parte, la tecnológica china ByteDance podría dejar de percibir más de 6.000 millones de dólares tras ser vetada por el Gobierno indio en el marco de la crisis entre Nueva Delhi y Beijing.

El logo de Bytedance, la compañía con sede en China que posee la aplicación de TikTok, o Douyin, en su oficina en Beijing, China, el 7 de julio de 2020. REUTERS/Thomas Suen

El portal digital privado Caixin citó fuentes de la empresa que dan esa cifra, superior a las pérdidas combinadas a las que se enfrentan las otras 58 aplicaciones chinas prohibidas por India, entre las que también figuran WeChat y Weibo, equivalentes en China de WhatsApp y Twitter.

India era el principal mercado internacional para TikTok, la exitosa aplicación china popular entre los jóvenes que permite a los usuarios subir y compartir videos cortos, con más de 120 millones de usuarios en el gigante del sudeste asiático. En el país, la aplicación fue descargada 611 millones de veces en el primer trimestre de 2020, casi el doble que en todo 2019. Estas estadísticas solo son superadas por China, aunque allí la aplicación se llama Douyin.

El Ejecutivo indio anunció el bloqueo de 59 aplicaciones móviles chinas al considerarlas “perjudiciales para la soberanía y la integridad” del país, ya que asegura que son utilizadas para “robar y transmitir de forma subrepticia los datos de los usuarios sin autorización a servidores ubicados fuera de la India”.

