La embajada de EEUU en Rusia desplegó la bandera del orgullo LGTBI

(Facebook/U.S. Embassy Moscow)

La Embajada de Estados Unidos en Rusia colgó de la fachada la bandera que representa al movimiento LGTBI, a pesar de la ley rusa que prohíbe expresamente cualquier promoción pública de la homosexualidad.

“Hoy, la Embajada de los Estados Unidos en Rusia honra la Bandera del Orgullo LGBTI durante la celebración del #PrideFlagDay (día de la bandera del orgullo)”, escribió la embajada en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde ha colgado también una imagen que muestra la bandera en la principal sede de la legación diplomática en Moscú.

Este jueves se cumple el 42 aniversario de la primera aparición de la bandera arcoíris como símbolo del orgullo gay en el desfile del Orgullo de 1978 en San Francisco.

“La bandera LGBTI fue creada por el artista y activista estadounidense Gilbert Baker y fue izada por primera vez el 25 de junio de 1978 durante el desfile del Día del Orgullo Gay en San Francisco. ‘El símbolo del arcoíris fue tomado de la historia más temprana de la humanidad como un símbolo de esperanza', escribió Baker en sus memorias, ‘Rainbow Warrior'. Quería transmitir su creencia de que el poder de la sociedad es diverso”, se lee en el texto publicado por la embajada.

“Los derechos LGTBI son Derechos Humanos. Los Derechos Humanos son universales”, finalizó la embajada. “El mes de orgullo está diseñado para enfatizar que todos merecen vivir una vida libre de odio, prejuicio y persecución”.

La exhibición de la bandera arcoíris por parte de la embajada estadounidense ocurre a pocos días de la votación del 1 de julio sobre la reforma constitucional que, entre otros cambios, propone consagrar en la Carta Magna la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La disposición ha sido criticada por activistas LGBTI rusos, quienes dicen que efectivamente evitaría que el matrimonio homosexual pueda ser legalizado en el futuro.

La homosexualidad fue considerada un delito en Rusia hasta 1993, y la homofobia todavía es generalizada en el país.

La Marcha del Orgullo suele sufrir represión en el país (Reuters/archivo)

En 2013, Rusia aprobó una ley que prohíbe la propaganda homosexual entre menores de edad, aunque la medida ha sido considerada una manera de prohibir manifestaciones gays en espacios públicos. No cumplir con este reglas podría llevar a una persona a la cárcel.

Estados Unidos ha criticado durante mucho tiempo el historial de derechos de los homosexuales de Rusia.

Por su parte, el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que el personal del Kremlin no había notado la bandera en la embajada de Estados Unidos, pero agregó que “en cualquier caso, cualquier exhibición de propaganda de minorías sexuales no tradicionales en nuestro país no está permitida por la ley”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La historia detrás de la bandera del orgullo LGTB

El suicidio de Sarah Hegazi: valentía, tortura y muerte de una activista gay en el mundo árabe

Ivan Golunov, el periodista que se convirtió en una bandera de libertad frente a Putin: “Mi detención modificó todo, por primera vez los rusos vieron que es posible un cambio”