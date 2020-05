El Príncipe William habló sobre la muerte de Lady Di

El Príncipe William con su madre, Diana de Gales

El duque de Cambridge reveló que convertirse en padre le hizo revivir algunas de las emociones que sintió tras el fallecimiento de su madre, Diana de Gales, hace 23 años, en un documental que emitirá el próximo jueves el canal británico BBC.

En el programa, que versará sobre salud mental masculina a través del mundo del fútbol, y cuyo contenido avanzan hoy algunos medios nacionales, el príncipe William afirma que cuando una persona experimenta algo “traumático” como, en su caso, la pérdida de su madre cuando tenía 15 años, los sentimientos provocados por ese hecho pueden resurgir cuando uno tiene hijos.

El príncipe tiene tres hijos con la duquesa de Cambridge, Kate Middleton: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

El hijo mayor de Carlos de Inglaterra y la Lady Di, que falleció en París en 1997 en un accidente de tráfico huyendo de los paparazzi, reconoció que en ocasiones ha encontrado la paternidad “abrumadora”, pero que en esos momentos siempre ha encontrado apoyo en su esposa y juntos han superado esos “momentos”. Reconoció que para él, la paternidad “es una experiencia maravillosa pero también aterradora”.

Así quedó el auto que trasportaba a Lady Di tras el accidente en París (AP)

Los comentarios del duque se emitirán en un documental sobre salud mental masculina a través del prisma del fútbol y en el marco de una conversación mantenida entre el nieto de Isabel II y el exjugador profesional del Bolton Wanderers Marvin Sordell, que confesó que convertirse en padre fue "el momento más duro" de su vida.

Ese exfutbolista, que creció sin una figura paterna, afirmó que "tuvo dificultades" emocionales durante esa época.

“Tener hijos es el momento que más te cambia la vida, realmente lo es. Y cuando uno ha experimentado algo traumático en la vida (...), como la muerte de mi madre cuando yo era más joven, tus emociones vuelven porque estás en una fase muy diferente”, reflexiona William en el documental.

El príncipe agregó que en ocasiones ha encontrado ese tipo de sentimientos “abrumadores”. “Kate y yo nos apoyamos mutuamente y atravesamos juntos esos momentos y como que vamos evolucionando y aprendiendo juntos”, dijo.

William solo tenía 15 años, y su hermano Harry, 12, cuando su madre falleció.

Los príncipes Carlos, William y Harry escoltaron el ataúd de su madre durante los funarales del 6 de septiembre de 1997 en Londres

En el documental -"El fútbol, el príncipe William y nuestra salud mental"- que se emitirá el próximo jueves, se grabaron momentos de charlas entre el duque y jugadores de fútbol, aficionados y técnicos.

En el tráiler del reportaje, que se estrenará el 28 de mayo en el Reino Unido, el mismo duque habla directamente a la cámara. En su discurso hace referencia a la importancia de estar conscientes acerca de afrontar el tema de la salud mental de uno mismo. “No puedes estar avergonzado de tu salud mental. Tienes que poder ver a la gente a los ojos y decir: ‘Voy a lidiar con esto, aquí voy’”.

UK OUT. Worldwide rights cannot include UK Mandatory Credit: Photo by Lord Snowdon/Shutterstock (111667g) Princess Diana with newly born Prince Harry and Prince William PRINCESS DIANA WITH PRINCE WILLIAM - 1984

Esta no es la primera vez que el heredero al trono habla sobre sus salud mental, en enero del a{o pasado reveló que había sufrido estrés postraumático luego de su trabajo en las fuerzas armadas británicas. El royal, participó de un panel en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para hablar sobre esta causa y ayudar a eliminar los prejuicios que existen sobre las enfermedades mentales.

William reveló las secuelas que sufrió después de un incidente -ocurrido durante el tiempo en que ejerció como piloto de ambulancias de rescate-, al servicio de la Real Fuerza Aérea Británica. “Todavía se me dificulta mucho hablar de esto”, dijo el padre de tres hijos. “Es algo que me pone muy sensible, porque está estrechamente relacionado con mis niños”.

William, Kate y los tres pequeños George, Charlotte y Louis

El segundo en la línea de sucesión al trono explicó que muchos miembros de la comunidad médica quedan afectados por las tragedias que presencian a diario en sus trabajos. En su caso personal, el nieto de la reina Isabel II confesó que lo más importante fue poder entender lo que le estaba pasando y darse cuenta de que estaba latente. “Creo que si no hubiese estado haciendo lo que hacía, quizá me hubiese terminado metiendo dentro de mi caparazón pensando: ‘Yo puedo lidiar con esto solo’. Y después, potencialmente, a lo largo del tiempo, se manifestaría como una situación aún más grave”, declaró, a la vez que añadió: “Yo sé que si no hubiese tomado cartas en el asunto en ese momento, definitivamente habría ingresado en terreno resbaladizo, y estaría luchando con una enfermedad mental de otra magnitud”.

