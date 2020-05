Un estudio reveló que el tratamiento con plasma tiene más eficacia contra Covid-19 que otros métodos

Pacientes que han recibido el tratamiento del plasma han dado mejores resultados que otros enfermos

Un estudio realizado en enfermos hospitalizados por Covid-19, proporcionó una señal de que las transfusiones sanguíneas de plasma de pacientes recuperados, mejoran las tasas de supervivencia, el mayor esfuerzo de investigación realizado hasta la fecha para arrojar luz sobre la eficacia de la terapia.

El estudio comparó a 39 pacientes de Covid-19 que recibieron transfusiones de plasma convalecientes con pacientes similares que no recibieron la terapia, todos en el Hospital Mount Sinai de Nueva York durante el mismo día. período.

Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai y de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins descubrieron que los pacientes convaleciente que recibieron plasma, tuvieron mejores resultados en comparación con pacientes similares que no recibieron las transfusiones. En el estudio, los receptores de plasma tenían más probabilidades de permanecer estables o mostrar una mejora en sus requerimientos de oxígeno suplementario. También habían mejorado la supervivencia en comparación con los pacientes control.

Si bien los hallazgos no se han sometido a una revisión o publicación, proporcionan más evidencia de que el plasma podría ser un posible tratamiento provisional hasta que se desarrollen vacunas y terapias más específicas. Los investigadores esperan que las transfusiones de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 puedan ayudar a neutralizar el coronavirus en pacientes que están enfermos.

A principios de este mes, un estudio con miles de pacientes de Covid-19 que recibieron las transfusiones parecía indicar que la terapia era segura. Los investigadores en ese estudio dijeron que no podían determinar si el plasma causaba mejores resultados porque todos los pacientes en el estudio lo habían recibido.

Los investigadores de Mount Sinai abordaron ese problema creando su propio grupo de control, compuesto por pacientes con Covid-19 que no obtuvieron el plasma pero que tenían características y variables similares, incluyendo edad, sexo, duración de la estancia hospitalaria, requerimiento de oxígeno en el día de transfusión y si se administraron medicamentos como la hidroxicloroquina y el antibiótico azitromicina.

Los investigadores pudieron buscar registros de salud electrónicos y aplicar lo que llamaron un “algoritmo de comparación agresivo” para encontrar coincidencias cercanas con los pacientes. Debido a que la ciudad de Nueva York fue uno de los primeros lugares en el brote en los EE. UU., El Sistema de Salud Mount Sinai ofreció un gran grupo para aprovechar, con más de 4.100 pacientes confirmados de Covid-19 ingresados durante el período de inscripción de 16 días del estudio.

Aun así, los investigadores reconocieron que a pesar de sus mejores esfuerzos, sus conclusiones no son tan fuertes como las derivadas de un ensayo clínico tradicional. El estudio, el más grande hasta la fecha para analizar la eficacia del plasma en pacientes con Covid, es aún relativamente pequeño.

No obstante, los investigadores creían que la creación de un brazo de control compatible a partir de los registros de los pacientes era la mejor oportunidad para obtener información inmediata mientras se llevaban a cabo ensayos más controlados, incluidos los de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y NYU Langone Health, Montefiore Health System y Albert Einstein. Colegio de Medicina de Nueva York.

“Lo que importa es que la gente necesita los datos ahora”, dijo el Dr. Bouvier. “Estamos tratando de producir datos de alta calidad lo más rápido posible para que las personas en la pandemia en este momento puedan obtener información sobre si este tratamiento es beneficioso o perjudicial”.

Según el estudio, el día de la transfusión, la mayoría de los pacientes que recibieron el plasma, requerían oxígeno suplementario y cuatro ellos necesitaban ventilación mecánica, 14 días después de la transfusión, la condición del 18% de los pacientes que recibieron el plasma habría empeorado en comparación con el 24.3% en el grupo de control correspondiente.

A partir del 1 de mayo, escribieron los autores, el 12.8% de los receptores de plasma habrían muerto en comparación con el 24.4% de los pacientes de control. “En general, observamos una mejor supervivencia para el grupo de plasma”, escribieron.

Otro hallazgo fue que no parecía haber un beneficio significativo para los pacientes intubados; pero debido a que el número de pacientes con ventiladores en el estudio fue pequeño, los investigadores no pudieron sacar conclusiones definitivas. El trabajo previo sobre plasma convaleciente ha indicado que a los pacientes les va mejor cuando reciben las transfusiones temprano en el curso de la enfermedad.

El Dr. Bouvier dijo que las diferencias en los resultados entre los dos grupos de pacientes no se aclararon hasta más de una semana después de la transfusión. Cuatro pacientes en el grupo que recibieron plasma permanecen en el hospital ahora, dijo.

“Esta es una enfermedad larga”, dijo el Dr. Bouvier. “El plasma te parece tener algunos beneficios, pero no es la bala mágica. No es que obtengas plasma y bailes una plantilla del hospital. Todavía estás enfermo".

Terry Gernsheimer, directora del servicios de transfusión de Seattle Cancer Care Alliance, que estudia el plasma pero que no participó en el documento publicado del viernes, dijo que “aún no está claro por qué algunos pacientes parecen beneficiarse”. Ella dijo que podría ser de los anticuerpos de los pacientes recuperados o de la transfusión misma. No obstante, dijo que el estudio es una señal temprana de que el plasma podría estar funcionando. “Tienes que dar el primer paso”, dijo, “pero este es solo un primer paso”.

“Todavía no sabemos qué está realmente ayudando a estos pacientes”, dijo la Dra. Gernsheimer. “Todavía necesitamos saber, qué hace que las personas estén mejorando”.

