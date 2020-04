Estos casos excepcionales generan mucha preocupación en la comunidad científica. No tanto por la salud de los afectados, ya que no reportan ninguna afección, sino por la posibilidad de que puedan transmitir el virus a personas sanas, contribuyendo a la propagación de la pandemia. Hasta ahora, el estándar para dar por recuperado a un paciente era que diera negativo en dos pruebas consecutivas. Pero puede que este criterio ya no sea válido.